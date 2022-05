Ibon Navarro: "Te puedes poner a lamentarte y a llorar, pero no compites"

El Unicaja, ya sin opciones de play off, tiene tres partidos para que acabe otra temporada decepcionante. Sin Copa del Rey, sin estar entre los ocho mejores en la ACB y sin Final Four en Basketball Champions League. Aún quedan alicientes para ponerse el mono de trabajo de aquí al final. "Somos deportistas, somos profesionales y estas cosas forman parte del deporte. Te puedes poner a lamentarte y a llorar, pero no compites. Se trata de los que estemos dar el 100% o más para poder compensar y suplir lo que aportan los que no van a poder estar. Dar lo mejor de nosotros para intentar competir y ganar", aseguraba en la rueda de prensa previa Ibon Navarro.

Llegan en diferentes circunstancias los dos clubes al duelo, con los burgaleses con el cuchillo entre los dientes. Están en posiciones de descenso y la victoria para ellos es clave. "La tensión es buena, en su justa medida. Cuando hay demasiada te lleva a cometer errores por no llegar a los momentos adecuados a los sitios, te hace perder el sentido del juego a nivel de estar en el momento adecuado en el momento adecuado. Tenemos que encontrarnos en el mejor momento de activación. Nosotros tendremos que subirlo y ellos que bajarlo. Luego habrá que adaptarse a las situaciones y ahí entra el juego de los entrenadores", continuaba el vitoriano.

El San Pablo Burgos sufrió una profunda reestructuración durante la temporada, saliendo al mercado en varias ocasiones. "Es un equipo que ha ido sumando jugadores, si tuvieran este esqueleto desde hace tiempo estarían mejor. Son jugadores que les dan un nivel competitivo y de talento muy alto. La aportación de Clemmons es un buen contrapunto a Renfroe, aunque creo que Nikolic también les estaba ayudando. El papel de Jarrell Eddie y Vitor Benite es fundamental en ese equipo a nivel de ataque, pero Xabi Rabaseda les da mucho equilibrio a nivel defensivo", explicaba el entrenador cajista: "Cady Lalanne les aportará más consistencia en el juego interior junto a Landry Nnoko. La polivalencia de Salash y Tarik Philliphs que les ayuda en el uno y en el dos. Es un equipo que tiene muchas armas, evidentemente la dinámica y la situación en la que están nos le ayuda a desplegar todo su potencial. Pero es un equipo que la dinámica en la que se encuentra es el único obstáculo para ser un equipo de un nivel mucho más alto, incluso podríamos hablar de play off. Cuando te encuentras ahí abajo con jugadores que no se veían ahí abajo al principio de temporada es una barrera importante. Así como otros que están por arriba y liberados de tensión rinden por encima de su nivel. Cuando estás abajo rindes por debajo muchas veces".

La décima plaza es una de las motivaciones del Unicaja, que también debe defender el escudo y mostrar orgullo en lo que resta. "El deportista siempre quiere ganar, siempre quiere mejorar. Aún tenemos la suerte de tener 10 días de temporada, hasta el último tenemos que intentar ser mejores y dar nuestra mejor versión. Vamos a jugar tres partidos, que son muchos. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. A falta de objetivos palpables clasificatorios toca ser honestos, fieles a lo que somos para dar nuestra mejor versión", finalizaba Ibon Navarro.