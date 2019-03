Waczynski, duda para la visita a Zaragoza

Se le acumulan los problemas físicos al Unicaja. Este miércoles Adam Waczynski se produjo una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha que provoca que sea duda para la visita al Tecnyconta Zaragoza del próximo domingo. El alero se lesionó en el entrenamiento y, de momento, por prevención no entrenará hasta el viernes. Su evolución marcará su disponibilidad para el duelo en tierras mañanas a una línea exterior en la que ya hay múltiples ausencias. El polaco, no obstante, sí asistió a un acto de la Asociación Provincial Síndrome de Down de Málaga encuadrada dentro del programa One Team de la Euroliga.

El que sigue al margen de sus compañeros es Boatright. El estadounidense continúa con molestias en el tobillo izquierdo, que no remiten pese al paso de los días. El jugador se trata con los fisios del club y su participación en el siguiente partido es una incógnita. Su estado no varía mucho de una semana a esta parte y ya se perdió el encuentro con el Obradoiro.