Boatright continúa al margen

El Unicaja volvió al trabajo después de la victoria frente al Obradoiro. Luis Casimiro dio un día de descanso porque la plantilla ya acumula cierto cansancio a estas alturas. Este martes retornaron a los entrenamientos con el Tecnyconta Zaragoza ya en la mente. Es un partido importante para seguir en la pelea por la cuarta plaza de la ACB, también para intentar revertir la dinámica fuera de casa, a la baja en los últimos meses. Después vendrá el duelo con el Joventut en el Carpena, un choque vital. Hay bastante en juego en estas dos semanas en la competición nacional.

Sigue al margen del grupo Ryan Boatright. Aunque en un principio el esguince de grado I que se produjo en el tobillo no resistía de mucha gravedad, lo cierto es que le hizo perderse el choque con los gallegos. No remiten para el base las molestias y aún no se encuentra físicamente en condiciones para entrenar con sus compañeros. Aún quedan días para el duelo en tierras mañas, por lo que será nuevamente su evolución la que marque su disponibilidad en el próximo compromiso liguero.

Como ya es habitual, su lugar lo ocupó Lucas Muñoz, el hombre del momento en la actualidad cajista. El canterano debutó con el primer equipo el pasado domingo y todo han sido elogios para el cordobés desde ese día. El cuerpo técnico del Unicaja valora mucho su implicación y hay un alto grado de satisfacción con cómo se está desarrollando en el trabajo con el resto de los profesionales. Mientras Boatright continúe fuera, el joven entrenará a las órdenes de Casimiro.