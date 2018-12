El billete de la Minicopa se esfuma sobre la bocina (60-58)

Sábado fatídico para el infantil del Unicaja. Los de Manolo Bazán tenían dos balas en la recámara para sellar el billete a la fae final de la Minicopa que se celebra en Madrid en febrero, en paralelo a la joya del baloncesto español. No lo certificaron los cajistas, que sumaron sendas derrotas en L’Alqueria. Por la mañana ante el Valencia Básket (91-52), por la tarde ante el Tecnyconta Zaragoza (60-58). Ambas crueles, aunque más la segunda por las formas, con una canasta sobre la bocina.

No pudo el Unicaja plantar demasiado frente al Valencia, aunque, tras perder por 22 puntos al descanso (49-27), en el tercer cuarto estuvo peleando por meterse en el partido. No fue posible y acabó cayendo, perdiendo la primera opción de sacar el billete a Madrid. Rubén Vicente (15 puntos) y Jesús Peña (10) fueron los máximos anotadores del equipo malagueño.

Se escaparon con vida los anfitriones y también los zaragozanos. Los de Bazán fueron a remolque frente al Tecnyconta, que abrió hueco antes de llegar al descanso con un parcial de 23-18 (37-30). No se vino abajo el Unicaja, que remó para colocarse a dos puntos con 10 minutos por delante (45-43).

En el cierre del partido es cuando faltó acierto en los instantes cumbre. Una antideportiva a poco más de 90 segundos para el final metió en el duelo a los malagueños, que aprovecharon para comprimir. Álvaro Fernández puso el punto 58 y luego verían como los rivales empatarían el luminoso, con un par de posesiones por jugar. La perdieron los maños y Bazán paró el partido.

Quedaban poco más de 20 segundos, pero el Unicaja consumió los 14 de posesión sin tirar a canasta. Ahí la tuvo el Tecnyconta Zaragoza y aniquiló. Canasta a ablero de Urdiain (12 puntos y 16 rebotes al final) que desató la locura en la pista central de L’Alqueria. Jolgorio en el banquillo rojillo, que sacó sobre la bocina el pase para la Minicopa Endesa.

Aunque insuficiente, los mejores de los verdes fueron Álvaro Folgueiras con 21 puntos y 12 rebotes y Rubén Vicente con 14 tantos, 11 capturas y 3 asistencias en 40 minutos. Notables actuaciones que vuelven a la Costa del Sol sin el gran premio que se repartía en tierras valencianas.

Desde que la Liga Endesa instauró esta fase previa, será la primera vez que el Unicaja no asista a una fase final de la Minicopa. No supo certificarle, pese a las dos oportunidades para hacerlo. No estará, por tanto, Manolo Bazán, el técnico con más presencia también. Sin el infantil, falta que el equipo de Luis Casimiro, que perdió este sábado con el Divina Seguros Joventut, sí selle su billete, que está cerca pero no cerrado.