El equipo no quiere festejos hasta el desenlace del partido de vuelta del domingo. El capitán ya lo anunciaba: "Un fotógrafo se nos ha acercado para pedirnos una foto de alegría y yo le he dicho que no tenemos nada que celebrar. El domingo ya celebraremos si ganamos".

El Unicaja tiene la oportunidad de certificar su pase a semifinales de play off ante su afición y así abogarán por conseguirlo. "Es el momento más importante de la temporada. Estamos un paso más cerca de semifinales y hay que jugar duro el domingo", confiesa Waczynski.

El polaco firmó un partido sobresaliente y se convirtió en el segundo máximo anotador del equipo con 16 puntos, solo por detrás de Milosavljevic, después de una temporada donde no brilló lo suficiente. A las preguntas referentes a su destacada actuación respondió con modestia: "Gracias, pero todo el equipo lo ha hecho muy bien".

La cara del novato la mostró Rubén Guerrero. Al pívot le señalaron dos faltas rápidas catalogadas de 'dudosas' por el público. El marbellí trató de restarle importancia al tema: "Tengo que acostumbrarme a la forma de jugar que hay aquí". Además, confesó que la victoria no es fruto del azar, sino al resultado de una semana 'buena' de entrenamientos y un 'buen' planteamiento de Casimiro.

El Unicaja conoce de cerca al Valencia. Son cinco veces las que se ha enfrentado esta temporada con un balance 3-2 para los de Ponsarnau. Waczynski sabe de lo que son capaces y señaló las máximas para volver a tumbarles: "Valencia ha ganado dos veces en nuestra cancha esta temporada, tenemos que jugar como aquí, muy duro y luchar".