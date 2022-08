Victory Onuetu sale del Unicaja y jugará en LEB Plata

El proyecto fallido en LEB del Unicaja ha provocado la salida de muchos de los canteranos que hicieron una gran temporada en EBA. El último en salir de Los Guindos es Victory Onuetu, que también continuará su carrera lejos del equipo malagueño. El jugador, de raíces africanas, ficha por el Peñas Huesca de LEB Plata. Un club mítico del baloncesto español que ahora se encuentra en la tercera categoría. Una apuesta por el joven, que ha demostrado buenas condiciones. Un pívot potente bajo el aro que ahora tendrá su primera experiencia después de acabar la etapa junior.

Este verano, aunque sin mucho protagonismo, fue campeón de Europa sub 18 con España con José Tanchyn. El cordobés también se marcha y seguirá formándose en Estados Unidos. "Intimidación y muchas ganas, su mejor carta de presentación", asegura el equipo oscense en un comunicado. El Unicaja dudó si renovar al interior, aunque finalmente decidió que no. No obstante, se guarda el derecho de inscripción preferente en la ACB. "Super contento de anunciar que voy a jugar la próxima temporada en Huesca, muchas gracias al club por darme la oportunidad de jugar en esta liga tan competitiva. Con muchas ganas de trabajar", publicaba Onuetu en redes sociales.