"El Unicaja va a luchar por estar arriba, ahora seguro que están mejor físicamente"

Xabi López-Arostegui (Getxo, 1997) es una de las promesas del baloncesto español llamadas a darle el relevo a los Juniors de Oro. El vasco moldea su talento y sus buenas capacidades físicas en el Joventut, una cantera histórica en la que se enroló hace algo menos de una década. El domingo visita el Carpena (17:00 horas, Movistar Deportes) en una temporada sobresaliente de los verdinegros. El joven habla sobre su salto al profesionalismo, cómo compagina los estudios el deporte, su estreno con España y, por supuesto, del Unicaja.

-¿Cómo va la temporada?

-La temporada está siendo positiva, el objetivo claro era salvar la categoría y creo que hemos hecho un gran trabajo. A medida que ha avanzado la campaña hemos ido haciendo un gran baloncesto y demostrando que creemos en nuestros valores como el trabajo. Al final tenemos una plantilla con cierto talento, pero tenemos que trabajar para ganar partidos. Queremos seguir hacia adelante, pero valoración positiva por ahora.

-La Copa del Rey fue un momento especial, ¿cómo lo ve con perspectiva?

-Fue como un premio a la una gran primera vuelta. Disfrutamos mucho porque somos un equipo joven y la mayoría de nosotros nunca había estado en la Copa. Fue un aliciente para seguir trabajando y seguir buscando los objetivos a partir del trabajo.

-¿Qué cambió con respecto al año pasado?

-El cambio ha sido más de ambición a la hora de plantear el año. El trabajo de cada semana, que lo estamos haciendo duro ganemos o perdamos. Queremos que el trabajo sea constante porque es lo que nos vale. Se vio el pasado fin de semana, que perdimos con el Breogán en casa. La dinámica tiene que ser con la que veníamos hasta ahí. Cuando las cosas van bien todo so consolida y te ayuda a creer más en lo que haces. El trabajo de todo el año está siendo bueno y queremos seguir hasta el final.

-¿Qué le está pareciendo la temporada del Unicaja?

-Es un equipo fuerte, que ya está en la Eurocup y seguro que está mejor físicamente, menos ahogado, y eso se va a notar. Pueden jugar con ritmo, tienen mucha amenaza exterior, defienden duro y en el Carpena se hacen más fuertes. Es un equipo que va a luchar por estar arriba en la liga.

-¿Desde fuera hay sensación de crisis?

-No, al final en la clasificación de la liga está entre los cuatro primeros y en la Copa cualquiera te puede ganar, por ejemplo nosotros al Baskonia le dimos la sorpresa. En la Eurocup creo que ha hecho un buen papel al enfrentarse a un rival que se ha metido en la final. El Alba jugó a un gran nivel, el Unicaja compitió bien y la eliminatoria se decidió en pocos puntos. No creo que esté en crisis, es un equipo completo.

-Coincidió con Jaime Fernández y Alberto Díaz en la selección.

-Han tenido los dos mala suerte con las lesiones. Jaime comenzó a un nivel espectacular siguiendo un poco la progresión que tenía el año pasado. Tenía mucho ritmo, estaba asumiendo mucho protagonismo en ataque. Alberto también se les nota porque le das un ritmo en defensa, controla bien el tempo del partido. Son jugadores importantes para ellos.

"Francis Alonso ha tenido la suerte de tener ese reconocimiento por las grandes temporadas, ha hecho algo muy grande"

-¿Cómo llegó al Joventut?

-El que hoy es director deportivo, Jordi Martí, me vio en el Campeonato de España de selecciones autonómicas en Córdoba en edad infantil. Vine a ver Badalona, el club, el colegio y todo y me gustó mucho. Entrené con el que iba a ser mi equipo y me fue bien. Me plantearon venir aquí a la próxima temporada. Hice todos los años de formación hasta junior y ahí me plantearon hacer un contrato de cuatro años que terminaba este curso y ya renové. Muy contento por la oportunidad de crecer en un club que tiene una cantera como de la Penya es una cosa que poca gente tiene y es importante para el crecimiento de los jugadores el trabajo que se hace con los jóvenes.

-¿Fue muy complicado el hecho de salir de casa?

-No lo viví de una manera complicada, ni eché mucho de menos. Al ser tan pequeño vas con mucha ilusión, que deja en un segundo plano otras cosas. Estaba muy contento, disfruté mucho y la gente me acogió muy bien. Mi familia también me ayudó mucho, me venía a visitar bastante por lo que no se me hacía muy duro en ese sentido. No fue muy complicado.

-El Joventut es una de las canteras históricas, ¿qué le diferencia del resto?

-La Penya intenta cubrir todos los ámbitos, desde el crecimiento personal al nivel deportivo o los estudios. Te hace sentir muy apoyado desde el principio. Hay mucha gente que se preocupa por ti: servicios médicos, entrenadores, todo tipo de servicios para intentar ser mejor. Estamos muy bien acompañados. La filosofía es tratar bien a los jóvenes con el objetivos de que ellos un día lleguen al primer equipo. Todo el club sabe la filosofía, la quiere y cree en ella. Es lo que nos diferencia. Hay jugadores que salen de una manera más tardía, pero aquí se confía y eso es importante.

-Hablemos de los estudios. Ahora cursa el grado de Psicología a distancia. ¿Cómo ha conseguido compaginarlos?

-Hasta el punto que acabas el Bachillerato pues bien, en el club te facilitan y yo lo pude compaginar. Pero una vez se acaba eso y haces Selectividad estudiar de forma presencial en la Universidad es imposible porque no puedes compaginar los entrenamientos y los estudios. La única opción que he encontrado es hacerlo a distancia. De momento me está yendo bien y estoy contento, pero esto no está muy bien montado, ni hay muchas ayudas y apoyo para el jugador que realmente quiere estudiar y jugar profesionalmente.

-¿Qué mejoraría?

-Es plantearlo, también es difícil cambiarlo por completo para que fuera como en Estados Unidos donde los programas de las universidades te ofrecen el jugar con equipos de gran nivel. Aquí te tienes que decantar. Al final yo he encontrado este modo de estudiar a distancia, pero puede haber gente que no le guste tanto. Lo ideal sería tener las posibilidades y cada uno escogiese la que mejor le fuese.

-Dos que eligieron irse a Estados Unidos fueron Francis Alonso y Rubén Guerrero, a los que conoce.

-Sobre todo he seguido a Francis, aunque también un poco a Rubén Guerrero que he visto que este año sobre todo ha hecho una gran temporada. Francis estudió todos los años en la misma universidad y ha hecho un papelón. En su caso ha tenido la suerte de tener ese reconocimiento por las grandes temporadas. La gente lo ha seguido bastante desde aquí y saben un poco el proceso que ha seguido. A ver su siguiente paso, donde yo le deseo lo mejor. Que esté orgulloso de lo que ha hecho porque ha sido muy grande.

-En categorías inferiores coincidió con Doncic en todas las etapas. ¿Le está sorprendiendo?

-Todos los años que ha jugado aquí ha ido demostrando ese crecimiento y ese potencial que tenía. Ha dado un paso más. Cuando la gente pensaba que en la NBA pensaba que no iba a hacer las cosas que hacía aquí en la Euroliga pues él ha hecho ver que es capaz. Tiene un talento increíble y creo que va a hacer cosas muy importantes.

-¿Es tan duro el salto al profesionalismo desde categoría junior?

-No es fácil, al final son muchas etapas y diferentes. En la cantera las cosas son más fáciles y te sientes con mayor protagonismo. Cuando llegas a un primer equipo o a uno de LEB, yo jugué en El Prat, hay gente más veterana y tienes que aprender cómo funciona el mundo profesional. Un poco los roles, el respetar, pero eso siempre ayuda. Estamos en una etapa de crecimiento constante, como es mi caso, y es saber adaptarte e intentar aprender a toda la gente que tienes alrededor. Así es como te puedes consolidar y mejorar.

-¿Dónde cuesta más?

-Lo que más cuesta, si no estás muy desarrollado, es adaptarte al nivel físico, al ritmo de juego, a la intensidad, a los contactos... Eso, sobre todo. Luego también a las expectativas, saber controlar las de uno mismo porque vienes de una dinámica donde la gente de cantera destaca más, tiene más protagonismo y vas con las selecciones nacionales y demás... Hay que saber donde estás, saber aprender del entorno y a partir de ahí ponerte las expectativas correctas para no llevarte decepciones y poder seguir creciendo.

-¿Cómo se controlan esas expectativas?

-Al final cuando eres pequeño tienes gente que intenta controlar todo eso. Tus padres, tu entrenador, directores deportivos... Pero eso es un poco una cosa de uno mismo, ser inteligente y poder hacer una buena lectura. Es algo que alguna vez te juega una mala pasada. Por ejemplo si el año pasado te fue bien este tienes que hacerlo mucho mejor y tampoco hay que intentar no meterse más presión de la que ya hay. Hay que centrarse en hacer las cosas bien cada uno para que el equipo gane y es la conclusión que hay que sacar. No darle muchas vueltas a la cabeza.

-¿Ronda mucho la NBA en su cabeza? [Es su año natural para presentarse al Draft].

-Creo que es una liga donde a todo jugador le gustaría jugar algún día, un sueño. Pero no es algo en lo que realmente haya pensado como corto plazo. Ya se verá, todo es cuestión de oportunidades, pero es algo que puede estar ahí, aunque mi presente está en la Penya. Ellos apostaron por mí y es con lo que estoy comprometido.

-¿Cómo vivió su debut con España?

-Muy feliz el día que me llamaron con España. Muy contento con poder ayudar en todo lo que fuese y muy agradecido con todos los entrenadores, a Sergio sobre todo. Es algo con lo que todo jugador nacional sueña y muy contento.

-¿Qué tal con Scariolo?

-Muy bien con Sergio. Al verlo de pequeño por la tele me daba mucho respeto, pero muy bien en el trato del día a día en las ventanas FIBA. Es una persona muy cercana, muy transparente, siempre nos pedía lo que él quería. Muy agradecido de la oportunidad que me dio.