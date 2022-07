Yannick Nzosa ya está en Málaga

Jornada inolvidable para los chicos del tercer turno del Campus Fundación Unicaja de Baloncesto. Las instalaciones de la Universidad Laboral de Málaga fueron testigos de una visita muy multitudinaria a la par que especial. En esta ocasión, los jugadores del Unicaja Jonathan Barreiro y Yannick Nzosa, las leyendas del Club Berni Rodríguez y Fran Vázquez, y la jugadora del Unicaja Femenino Andrea Gutiérrez han sido los invitados que han sorprendido a todos los chicos del Campus.

El congoleño ya se encuentra de vuelta en Málaga tras más de un mes en Estados Unidos. En este tiempo trabajó con franquicias y fue seleccionado en el Draft por los Washington Wizards, que prefirieron no utilizarlo en la Summer League. No obstante, el canterano cajista se quedó en Las Vegas. Ahora regresa y se comenzará a perfilar su futuro, sobre el que ya se ha trabajado. No estará en la primera plantilla y se le cederá a otro equipo de la ACB. Todo parece acordado para que sea al Coosur Real Betis de Luis Casimiro.

Los jugadores participaron en la tradicional rueda de preguntas en la que desvelaron aspectos de su vida personal vinculada al baloncesto. Luego, realizaron concursos de tiro y hasta se atrevieron con el baile del Campus. Posteriormente, todos posaron para la tradicional foto de familia con los chicos y monitores del Campus Fundación Unicaja de Baloncesto, acompañados por Manuel Dorado, responsable de Deporte, Medio Ambiente, Ocio y Tiempo Libre de la Fundación Unicaja.

Se trata de la tercera visita del Club al Campus Fundación Unicaja de Baloncesto, habiendo asistido con anterioridad Carlos Cabezas, Pablo Sánchez, Noemí Ugochukwu, Alberto Díaz, Marta Ortega y Mario Saint-Supéry.