La Caleta de Vélez ya cuenta con un nuevo Centro de Interpretación de la Pesca

El nuevo Centro de Interpretación de La Pesca en La Caleta de Vélez ya es una realidad. El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno; el primer teniente de alcalde, Jesús Pérez Atencia; el teniente de alcalde de La Caleta de Vélez, David Segura; y Mari Carmen Navas, patrona mayor de la cofradía de pescadores de La Caleta de Vélez, han inaugurado este jueves las instalaciones, que servirán como lugar de encuentro de una profesión que es sustento de gran parte de vecinos de este pueblo y de otras zonas de la provincia.

En una emotiva intervención, David Segura, como teniente de alcalde de la Caleta de Vélez, ha destacado que “ser teniente de alcalde del pueblo que cuenta con el mayor puerto pesquero de Andalucía, con más de 400 familias viviendo y jugándose la vida día tras día, y ser hijo, nieto y bisnieto de marinero, me obligaba a buscar un espacio dedicado exclusivamente para la pesca”.

El edil ha explicado que se trata de “un local que va a estar dividido en dos zonas, una exposición permanente y explicativa de la pesca, donde vienen expuestos los tipos de pesca, los tipos de barcos, de nudos marineros, de redes y maquetas de barcos de la zona que faenan día a día por nuestros mares; la otra zona quedará para exposiciones y concursos temporales y que tenemos cerradas para los próximos meses con distintas maquetas de barcos y fotografías de la pesca. Con ello, hemos arrancado con la ayuda y colaboración del Club de Remo Faro de Torre del Mar con una pequeña exposición de fotografía de regatas celebradas en las playas de nuestro municipio”.

Segura ha señalado que “hoy es un día muy emotivo para mí y para mis compañeros, ver como el fruto de nuestro trabajo sale a la luz. Estamos ante un momento importante e histórico para nuestro pueblo. Si en la anterior legislatura pudimos conseguir el derribo del muro con la integración del puerto y del pueblo, y la construcción del paseo marítimo, ahora estamos viviendo el inicio que va a marcar el futuro de nuestro pueblo. El comienzo de la calle Real, de la plaza de la Iglesia y la reforma del Pilarillo que junto a este centro de interpretación va a dar un crecimiento económico, turístico y social nunca visto antes en nuestro pueblo”.

El edil ha remarcado que “hemos pasado de ser un pueblo cuestionado por su existencia, a un pueblo que está más vivo que nunca. Y eso es gracias no solamente a la Tenencia de Alcaldía y de este equipo de gobierno, sino también de sus asociaciones, de sus comercios, de su cofradía de pescadores y en definitiva, de todos los sectores sociales que aglutinan nuestro pueblo. Así que, como teniente de alcalde solamente me queda invitar no solamente a nuestros vecinos del municipio de Vélez-Málaga sino también a todos los amantes y arraigados de la pesca, que aquí tienen su casa, un pequeño rincón en homenaje a sus vidas y sobre todo los esperamos con las puertas abiertas para cualquier exposición e iniciativa con respecto a la pesca”.

Tanto el alcalde, primer teniente de alcalde y patrona mayor han coincidido en la importancia de “tener este centro de interpretación junto a uno de los puertos pesqueros más importantes del Mediterráneo andaluz”.