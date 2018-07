Dos escenarios, un total de 24 artistas, más de 12 horas de música en directo y, por si fuera poco, mucho sol. Este próximo sábado Málaga acogerá una vez más el Coca-Cola Music Experience On The Beach, con la presencia de cantantes como Sweet California o Blas Cantó. El evento, que este año llega a su cuarta edición, se celebrará en la zona de la Sacaba Beach, en la playa de la Misericordia, y cuenta con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento.

Tras el éxito del pasado año, con más de 70.000 asistentes, esta edición está dedicada a los fans, según informaron ayer desde la organización en un comunicado. Desde las 11:00 hasta la media noche, el Coca-Cola Music Experience On The Beach tendrá de nuevo como presentador a Tony Aguilar.

El público asistente podrá disfrutar de artistas españoles de la talla de Sweet California, Blas Cantó, Danny Romero, Dani Fernández o David Lafuente; internacionales como la banda británica New Hope Club, desde México llegarán Sofía Reyes además del grupo Urband5. También estarán las cantantes de Operación Triunfo Mireya Bravo y Mimi, que actuará por primera vez con su grupo Lola Índigo para interpretar su recién estrenado single Ya no quiero ná. Además, habrá talleres de percusión o competiciones de Lip Sync y del juego Just Dance. Con motivo de la celebración del festival se ha rehabilitado la zona de Sacaba Beach con más de 4.000 toneladas de arena. Desde la organización destacaron que esta edición del festival se consolida como un espectáculo "responsable y sostenible" como parte del "firme compromiso" de Coca-Cola con la región. Así, el festival ha realizado una medición de su huella de carbono con el objetivo de minimizar su impacto y de contribuir a mejorar la zona. Así, "compensará las emisiones del festival mediante la repoblación del paseo con la plantación de especies autóctonas y realizará posteriormente una reforestación en la provincia".