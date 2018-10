Sin Instagram, no existes

Han llegado los gifs a los mensajes directos de Instagram. La red social más millennial va renovándose cada cierto tiempo, y de este modo satisface las necesidades y demandas de sus usuarios. Ya no sólo los más adictos a subir stories pueden publica los gifs de cara a toda la galería, sino que pueden hacer uso de estos elementos de forma privada. Para los mayores puede resultar algo tedioso tener que aprender a usar estos gráficos, pero entre los jóvenes triunfa esta manera de comunicarse. De hecho, hay gente que mantiene conversaciones solamente usando gifs.

Instagram se nutre de mucho contenido diario, y tanto la red como sus usuarios quieren ver cosas novedosas y atractivas visualmente. Las nuevas generaciones generan material muy interactivo, porque si no se aburren rápidamente y pasan al siguiente storie o publicación. Con los stories muchas personas casi se han olvidado de subir fotografías al perfil. Además, la red social, al cambiar el algoritmo por el que se rige, hace más difícil la visualización masiva de las fotos, como sucedía antes. Esta queja es algo que se hace extensible a todos los instagramers e influencers del momento. Tanto es así que la mayoría sube al storie avisando de que hay una nueva foto en el perfil.

Los instagramers usan ciertos hashtags para acumular más likes en las fotos subidas. De esta manera, las etiquetas se mantienen activas y aúnan miles de publicaciones. Gracias al uso de ellos y empleándolos del modo adecuado, personas que aún no tienen tantos seguidores pueden aumentar exponencialmente su grado de influencia en internet. Algunas de las etiquetas más usadas son las de #Selfie, #TBT, #Musically (muy popular entre el público adolescente), #Picoftheday, #OOTD (outfit of the day), #Instagood, #Yummy y #Nails.

Viendo la variedad de hashtags se puede adivinar el público tan amplio y diverso que tiene Instagram.

La etiqueta #Nails aglutina la significativa cifra de más de 91 millón de publicaciones. Debido a este boom por el cuidado de las uñas, no es raro encontrar cada vez más establecimientos que se dedican a hacer uñas de gel y de porcelana. Si la cifra con la etiqueta anterior es cuanto menos llamativa, la de #Selfies es más que asombrosa, reúne más de 360 millones de fotos con la cara de alguien.

La comida también se ha vuelto un tema principal en redes y son muchos los usuarios que bajo el hashtag#Yummy dejan recetas y vídeos explicativos para elaborar suculentos platos. Estas publicaciones no dejan de ser sintomáticas de una sociedad que comparte absolutamente todo en las redes sociales y que necesita poner una etiqueta a todo lo que hace, demostrando así que todo aquello que no se muestra al mundo y no encaja en un hashtag parece que no existe.