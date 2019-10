La Feria del Ganado de Villanueva de Tapia y la Ruta de la Tapa de Pizarra, entre los planes para este sábado en la provincia

El Burgo continúa con su 'Pasión bandolera' este sábado, al igual que Arriate con su Fiesta en el Aire, pero la provincia sigue ofreciendo actividades de lo más variopintas como la Feria del Ganado en Villanueva de Tapia.

Y mientras el Circo del Sol y su espectáculo 'Kooza' se despiden de Málaga (la de este sábado es su última función en su emblemática carpa del Cortijo de Torres), Benalmádena se deja llevar al ritmo de Fangoria en su Benalfest, Torremolinos se viste de motera con la Concentración Mototurística Ciudad de Torremolinos y Pizarra celebra su tradicional Ruta de la Tapa.

El Burgo vuelve este fin de semana (hasta este domingo) a trasladarse a 1840 con la recreación histórica Pasión Bandolera, un evento promovido por el Ayuntamiento y la asociación Agustina Bandolera, y declarado de Interés Turístico.

La representación que contará con la teatralización de múltiples escenas de las andanzas bandoleras, interpretaciones musicales, bailes, numerosas actividades y talleres y una amplia muestra de la gastronomía típica de la época y la zona.

La mayor parte de la acción transcurre en un poblado ambientado para la ocasión, con un cortijo, el pozo, el pilón, la fragua, el Ayuntamiento, el cuartelillo y el arresto, las chozas de caña de los bandoleros o el cortijo derruido escenario de refriegas entre bandoleros y migueletes.

¡Y a ser bandoleros!

Fiesta en el Aire de Arriate

Hasta el domingo Arriate espera recibir a más de 25.000 visitantes durante la celebración de su XIV Fiesta en el Aire, una festividad declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga.

La programación del evento, centrado en la música en directo, se completa con concursos, talleres, exposiciones y espectáculos de teatro y magia, y con las calles y plazas decoradas por los propios vecinos del municipio.

En el escenario principal, situado en la Plaza de la Constitución, actuará casi una veintena de bandas.

Habrá un mercadillo de artesanía y gastronomía y diversas exposiciones en el IES Escultor Marín Higuero, en la Garganta del Arroyo de la Ventilla y en la plaza Antonio Marañón, donde también se celebrarán espectáculos musicales, de magia y de teatro.

Este sábado, entre las 20:00 y las 4:00, un autobús cubrirá la ruta entre Arriate y Ronda.

Feria del Ganado en Villanueva de Tapia

Villanueva de Tapia celebra su Real Feria del Ganado hasta el domingo. También llamada Feria Grande, es una de las más importantes y antiguas de Andalucía -se celebra desde 1869-, incluida dentro de la ruta de feriantes-tratantes de ganado y en la que se siguen cerrando tratos de compra de ganado con un apretón de manos.

En la actualidad, además del tradicional mercado de ganado, se oferta un extenso programa de actividades, entre las que destaca la feria comercial agroalimentaria y ganadera, el concurso morfológico de raza caprina malagueña y el concurso gastronómico de chivo lechal.

Benalfest

La segunda edición del Benalfest se celebra en el parque de Los Nadales en Benalmádena Pueblo.

Fangoria encabeza un cartel del que también forman parte Nancys Rubias, Villanueva, We Are Not DJ’s, Olivia, Bauer y Koel.

Benalfest amplía su programación a dos días, con una fiesta de bienvenida este pasado viernes.

Además, el sábado por la mañana tendrá lugar la actuación de un grupo sorpresa, uno de los cabezas de cartel del Sonorama. Y también se celebrará el Benalbaby, el festival para los más pequeños. La entrada a Benalbaby tendrá un precio simbólico de 1 euro, y el dinero recaudado se destinará a la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Benalmádena (AFAB).

Las entradas para las actuaciones del sábado por la noche (el resto son gratuitas) están a la venta, desde 30 euros, en la web del Festival Benalfest.

Concentración Mototurística Ciudad de Torremolinos

La música de los años 80 será una de los grandes protagonistas de la IX edición de la Concentración Mototurística Ciudad de Torremolinos que se celebra hasta este domingo, 13 de octubre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la localidad. Las bandas madrileñas Tequila y La Unión y el grupo valenciano Seguridad Social conforman el cartel de uno de los principales encuentros moteros del sur de Europa.

Junto a la oferta musical, este año se incorporan novedades, como la primera edición de la Komando Bike Show, una exposición y concurso de motos customizadas, en el que se podrá conocer de primera mano cómo se aborda el proceso de creación y personalización de una moto.

Además, también se celebra la segunda edición de la Feria del Outlet de la Moto que viene a complementar el tradicional Salón de la Moto.

Otro de los atractivos que podrán disfrutar los asistentes al evento será la celebración de la primera batalla Stunt, que reunirá a los dos mejores pilotos de la modalidad del panorama nacional: Emilio Zamora, piloto oficial de Ducati; y Narcis Roca, piloto oficial de BMW. Un duelo inédito en el que mostrarán su destreza a la hora de realizar piruetas y trucos sobre sus motos.

Uno de los puntos álgidos se vivirá con la tradicional ruta motera por Torremolinos (sábado, a partir de las 12:00) en la que se espera que participen más de 2.000 motos y que permitirá a los participantes disfrutar de las calles de Torremolinos.

Consulta la programación completa y los horarios de la Concentración Mototurística Ciudad de Torremolinos.

Oktoberfest en Torre del Mar

El Oktoberfest de Torre del Mar se celebra hasta este sábado en horario de 12:00 a 21:00 en la Avenida Antonio Toré Toré.

Como novedad, este año se va a llevar a cabo el I Certamen Gastronómico Oktoberfest, donde los comercios adheridos participan con un plato típico de la gastronomía bávara. Un colectivo alemán asentado en la Axarquía (Shanty-Chor) será quien decida el mejor plato, que será reconocido con un galardón.

Para esta edición cuentan con un variado programa musical para los dos días, dividido en dos escenario.

Ruta de la Tapa de Pizarra

Pizarra celebra la XIII Ruta de la Tapa hasta el domingo, con la participación de 16 bares y restaurantes, que ofrecerán tapas y bebida a un precio único de 2 euros.

El horario de la ruta es: sábado de 13:00 a 17:00 y de 20:30 a 00:30, domingo de 13:00 a 17:30.

El fin de semana se contará con diferentes pasacalles para amenizar y animar el evento. Habrá servicio de ludoteca con el mismo horario que la Ruta de la Tapa y para facilitar el desplazamiento de los asistentes entre los establecimientos participantes de la Ruta de la Tapa, se habilitará un tren turístico.

Los asistentes que realicen la Ruta de la Tapa y voten podrán optar a diferentes premios entre los que se encuentran estancias en hoteles, cenas para dos personas, lotes de productos de la comarca, un teléfono móvil, un iPad y una smart tv.

Festival de Cine Francés de Málaga

La vigésimo quinta edición del Festival de Cine Francés de Málaga se desarrolla hasta el viernes 18.

La cineasta barcelonesa Isabel Coixet y el actor y director francés Mathieu Busson inauguraron el certamen, que este año cuenta con diez películas en preestreno y un homenaje al realizador franco-griego Costa-Gavras.

El certamen, que nació en 1994 y ha crecido hasta tener seis sedes en la ciudad, tiene un año más el objetivo de presentar películas francófonas -algunas antes de su estreno en Francia-, difundir la lengua francesa y "crear puentes y sinergias entre profesionales franceses y españoles", afirmó durante la presentación el director del Festival, Hédi Saïm.

Toda la programación está disponible a través de la web de la Alianza Francesa.

Congreso Nacional Belenista

Antequera y Mollina acogen hasta el domingo el 57 Congreso Nacional Belenista, en el que se espera la participación de unas 400 personas, entre congresistas y acompañantes, varios de ellos llegados de otros países como Colombia, Estados Unidos, Italia o Malta. Durante el evento, tanto los participantes en el congreso como los visitantes del Museo de Belenes de Mollina, podrán disfrutar de un mercado artesanal con más de una veintena de artesanos y empresas especializadas en arte belenista: Daniel Alcántara -Daimon-, Arte Sacro Hermanos Cerrada, Arte y Sentimiento Jesús Méndez, Artesanía Mirete, Marcello Aversa, Belenes La Adoración, Yarmín Betancor, Ángeles Cámara, Pierina Chirinos Montesinos, serán solo algunos de los que estén presentes en este importante evento de relevancia nacional. Volver al inicio

Exposición cofrade en Bobadilla Estación

Bobadilla Estación vuelve a acoger la Expo de Arte Cofrade en su quinta edición, que se celebrará en el pabellón municipal este sábado y domingo, en horario de 13:00 a 23:00.

Convertida en un referente para los amantes del arte cofrade reúne piezas, enseres y exornos que identifican la personalidad y la historia de cada una de las 45 cofradías, asociaciones religiosas e instituciones andaluzas participantes.

Esta edición contará con más de 80 expositores, de los cuales parte está reservada para cofradías e instituciones públicas que deseen promocionar las fiestas religiosas de su municipio, y otra parte está destinada a talleres y artistas. Como novedad, esta V Expo Arte Cofrade contará con la participación de siete ayuntamientos de la provincia de Málaga.

E incluye talleres, artistas y profesionales del gremio quienes, además de exponer sus diseños, bocetos y enseres finalizados, realizarán, en directo, algunos trabajos artesanales mostrando a los asistentes las técnicas y herramientas que se emplean.

Ferias en Fuengirola, Nerja y Ojén

Durante este fin de semana están de Feria Fuengirola, Nerja y Ojén.

La Feria en honor a la Virgen del Rosario en Fuengirola comenzó el pasado domingo y se alargará hasta este sábado 12 de octubre.

Este sábado llegará al Palacio de la Paz la actuación de Diana Navarro (22:30) para poner el broche de oro a las fiestas.

Nerja también celebra desde el pasado martes y hasta este sábado las fiestas patronales de la localidad en honor a la Virgen de las Angustias y San Miguel Arcángel. Entre las actividades destacan el festival de cante flamenco, actuaciones folklóricas, actividades deportivas, culturales, certámenes de belleza, desfiles de carrozas, verbenas…

La Feria de Ojén se celebra desde el pasado miércoles y hasta este sábado.

Concierto de El Kanka en el Auditorio de Málaga

Juan Gómez Canca (Málaga, 1982) más conocido como El Kanka está de vuelta en su tierra, en su Málaga, con la que “espera estar a la altura” en su concierto de este sábado, 12 de octubre.

Las entradas para el concierto, que será en el Auditorio Cortijo de Torres, a las 22:00, están disponibles en la web del artista a un precio de 23 euros.

Pasarela Dog Model en Marbella

El Parque de la Constitución de Marbella acoge este sábado, 12 de octubre, a partir de las 11:00, la II Pasarela Dog Model para conseguir un hogar a los perros sin familia. El evento está organizado por la protectora Palevlas, en colaboración con el Ayuntamiento, y contará también con actividades para niños y adultos.

Habrá una barra, un mercadillo, tapas y juegos, entre otras actividades, en las que también participarán las protectoras Huella Felina, Almas de 4 Patas y Huellas Malagueñas.

Circo del Sol, 'Kooza'

El Circo del Sol, con su emblemática carpa, se despide del Cortijo de Torres este sábado. Medio centenar de artistas representan en escena el homenaje a la tradición del circo que supone el espectáculo 'Kooza', en el que no faltan asombrosas acrobacias ni el humor de los clowns.

“Os vamos a sorprender con números espectaculares como la rueda de la muerte, el alambre alto, el teeterboard o los payasos que interactuamos con el público”, aseguran los propios artistas.

Las entradas, desde 39 euros, están a la venta en la página web del Circo del Sol.

