FreakCon: disección del cartel de la 'quedada de Superhéroes'

En el patio multiusos del Polo de Contenidos Digitales, allá por Tabacalera, hay un videowall de leds que está acostumbrado a exhibir desde los prodigios de la NASA, el 5-G, la ultra resolución 8K y los logos de Google a Porsche, pues por en estas instalaciones, en sucesivas convocatorias, desfilan las principales empresas que imprimen en 3D la tecnología, la realidad virtual de videojuego y muchas tendencias innovadoras a la vera de Catalina la Grande que anda en lienzos por el Museo Ruso.

Es el caso de la presentación de FreakCon, la IV edición del Festival Internacional de Manga, Cómic, Series de TV y Videojuegos. El pasado miércoles 4 de diciembre apareció una redada de superhéroes a toda pantalla, con motivo de la presentación del cartel ya de culto friki, por ello conversamos con Jesús del Pozo que lideró esta obra de arte colectiva, trabajo en equipo junto Marina Ruíz Miñarro, Ester Mérida Mena, Rafael Comino Matas Y Andrea Moreno Brox, equipo de la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital EVAD.

Una 'jartá' de personajes

A unos les da por lamer farolas y otros por contemplar carteles. No sé si coincidirá conmigo que ver en la misma escena a personajes del cómic y series de televisión cada uno de su padre y de su editorial es llamativo. Vaya tropa: Batman (DC comics), Ironman (Marvel Comics), Deku (Boku no Hero), Mikasa (Attack on Titan), Filo (Tate no Yuusha), Pantheon (League of Legends), Máscara de Dalí ( La Casa de Papel), Edelgard (Fire Emblem Three Houses), Viuda Negra (Marvel), Capitán América (Marvel),Luffy (One Piece), Goku (Dragon Ball),Miles Morales (Marvel)Capitana Marvel (Marvel) y Superman (DC) con sus marianos rojos que destiñen. Si ha llegado hasta estas líneas y le suenan estos 15 nombres nombres a lo mejor tiene 4 estanterías Billy repletas de cómics como Jesús del Pozo y es un fan del cómic.

La Batiseñal del casco histórico

El universo de amantes de la tecnología geek, la ciencia ficción, los tomos y las grapas de cómic, poco tiene que ver con la edad y mucho con la imaginación. A primera vista el cartel de FreakCon genera una sonrisa.

A la llamada de la batiseñal en medio de la plaza del Obispo de Larios City se arriman todos estos personajes para acudir a la FreakCon, salvo la gitana de Invader a la que han castigado. Batman con 80 años con la mascarilla antiedad a cuestas luce unas formas clásicas.

Cada dibujo encierra muchos guiños que nos comenta Jesús del Pozo. El más singular logro es el de alinear sin que chirríen tanto gusto de su padre y de su madre para darle al conjunto un tono homogéneo y orquestarlo muy afinado, -un reto muy difícil en palabras del propio Jesús.

El cartel que surgió del metro

Comenta Jesús del Pozo, que, en esa lluvia de ideas, esas reuniones de creativos en las que se discute las líneas maestras del trabajo , por biznagas tenía que haber un guiño a Málaga.

Su boceto emergió y se pergeñó en una moleskine durante un viaje al curro por las entrañas del metro. Una idea elegida por consenso, dado que agradó a todos, pues todos los artistas ilustradores se podían lucir en él.

Cada dibujante tiene su estilo propio y categoría de ilustración especializada. No es lo mismo Anime que Manga o escuela Marvel, variantes muy sensibles a la ofensa por confusión de los profanos.

Un proceso a mano alzada y digital

Jesús describe el proceso de realización del cartel de semanas de trabajo. Comienza con un lápiz azul HD, con el que bosqueja la composición manual en una agenda de tamaño de media cuartilla. Continúa con la captura del dibujo y digitalización. A partir de ahí comienza la selección de personajes y cada ilustrador hace el suyo por su cuenta. La catedral de Málaga se trata como a un personaje más. Se matizan los volúmenes.

Todo se presenta en dibujos a línea hasta que se procede al entintado digital en la tableta gráfica. Para dar color de la forma artesanal eligiendo pinceles electrónicos que aportan similar calidad de trazo a la de las plumillas japonesas.

En este apartado se da y pule cera, se equilibra la composición en una labor de marquetería. Comenta Jesús que la mayor parte del trabajo se ha realizado con el programa Photoshop con el que se han calibrado las luces y brillos, e integrado el fondo con un efecto final sorprendente.

Es cierto que la ilustración del cartel luce como un plano cinematográfico en el que los focos luminosos acentúan el dramatismo. De hecho, este parentesco con el cine es causa de que muchos autores de cómics se empleen como dibujantes de story boards o guías de planos a filmar en los rodajes de películas taquilleras.

Por último, en los espacios de reserva se integran los elementos gráficos de rótulos, logotipos de entidades patrocinadoras y en la “batiseñal que ilumina la noche de Málaga la fecha de celebración de la IV edición de FreakCon el 7 y 8 de marzo de 2020.

Como guiño sutil, el reloj de la Manquita marca las cuatro, para reseñar que se trata de la cuarta edición de un encuentro que aspira a llenar con 35.000 aficionados a la fantasía el Palacio de Ferias y Congresos imaginativos de Málaga.

Los ilustradores que ha participado en el proceso de creación han sido:

Jesús Del Pozo Benavides Marina Ruíz Miñarro Ester Mérida Mena Rafael Comino Matas Andrea Moreno Brox

Y los personajes que aparecen en el cartel: