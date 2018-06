"Cada vez hay más conciencia sobre el consumo de agua y especies autóctonas"

Natural de Madrid, Laura Pou lleva más de 20 años afincada en la Costa del Sol donde veranea desde muy pequeña. Desde el año pasado compagina su trabajo como paisajista con la presidencia de la Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad (DOM3) en Marbella, desde donde nos explica cuáles son las claves del diseño de exteriores en la zona.

-¿Qué tipo de jardines se demandan en la Costa?

-Cuando llegué aquí esta arquitectura tan moderna e impersonal que hay ahora no existía. La mayoría eran casas andaluzas estilo cortijo con un jardín muy mediterráneo y muy adaptado a ese tipo de arquitectura. Después esta ha ido evolucionando y con ella los jardines. La gente demanda ahora una arquitectura más limpia de líneas y el paisajismo sigue esa tendencia. Pero todavía hay un elevado porcentaje de extranjeros que vienen buscando palmeras y plantas tropicales, y aunque nosotros disfrutamos de un clima subtropical esto no es el trópico. Me chirría poner planta tropical aquí cuando la mediterránea da mucho juego.

-Entonces, ¿hacia dónde van los derroteros?

-No hay una tendencia del paisajismo, pero cada vez hay más conciencia sobre el consumo de agua y la utilización de especies autóctonas porque son más sostenibles. Si ponemos vegetación tropical en un entorno que no es el suyo esta necesita de un suelo más rico en materia orgánica, que retenga más la humedad y una cantidad adicional de agua. Sí o sí tenemos que trabajar con lo que hay porque además se pueden hacer jardines maravillosos

-¿Qué jardines ha diseñado?

-He diseñado desde pequeños jardines de particulares o grandes urbanizaciones, hasta el orquidario de Estepona o un jardín de casi dos hectáreas en Madrid para un jeque árabe. Una locura. También me han llegado a pedir un jardín de 3.000 metros cuadrados con plantas de plástico y he diseñado un espacio para los cinco sentidos para una persona con discapacidad visual. Creo que ha sido de las cosas más bonitas que hecho.

-¿Algún proyecto de futuro?

-Me gustaría ajardinar los grandes cruceros.

-¿Cómo ha evolucionado el paisajismo de Marbella y Estepona en las últimas décadas?

-Llevo viniendo aquí desde que tenía 7 años y he visto como se ha transformado el paisaje. Aquí había ciertos bosques mediterráneos de pino y encina y el resto eran cañaverales, era un paisaje muy duro y árido. La gran masa verde de la costa es artificial. La jardinería ha transformado muchísimo la costa. Recuerdo que para ir de Marbella a Banús, cuando no existía el puerto, pasabas por cañaverales. No había nada más. Y ahora son jardines.

-¿Cree que hay suficientes zonas verdes en la Costa?

-Creo que sí, que tenemos unas zonas verdes porcentualmente más elevadas que otras ciudades. En Estepona, por ejemplo, se está haciendo mucho hincapié en dotar a la ciudad de una piel verde que no tenía. Aunque siempre se puede poner más verde en la vida de una ciudad. También creo que las administraciones deberían haber sido más duras en cuanto a la protección de las especies autóctonas.

-Compagina su actividad profesional como presidenta de DOM3. ¿Cuál es la misión de la asociación?

-DOM3 nace cuando Marbella estaba sumida en un momento muy complicado: corrupción y crisis. Desde la asociación lo que queremos es hacer ver que el turismo residencial de alta gama es el motor de la economía de esta zona, más allá del turismo de hotel, porque mueve unas cantidades considerables de dinero y porque genera un montón de puestos de trabajo. Aparte de los impuestos que generan. Todo eso hay que cuidarlo y potenciarlo.

-¿Cómo valora la situación del urbanismo?

-Esta zona es un poco complicada. Unos tienen un plan general vigente y otros anulados y retrotraidos al 86 como es el caso de Marbella y esperando a que se redacte un nuevo plan. Esto deja a Marbella en una situación un poco débil en contraprestación con el resto de municipios, como Benahavís, que es un municipio muy estable, y Estepona, que ha experimentado una evolución bastante considerable.