Del Día de las Librerías a deslizarnos sobre el hielo en 'Revolution on Ice': ¡larga vida a la cultura!

Este fin de semana que arranca el viernes 8 y acaba el domingo 10 de noviembre viene con un libro bajo el brazo. Porque este viernes es el Día de las Librerías del cual podemos deslizarnos al espectáculo 'Revolution on Ice' mientras vamos aullando: "¡Larga vida a la cultura!"

Las librerías están abiertas todo el año para nosotros, pero es este viernes cuando celebran su gran día con numerosos eventos que nos recuerdan que un libro es un gran amigo (o cualquier otra cursilería por el estilo). Pero lo que no es cursi es leer: Cervantes dejó escrito que "el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho". No vamos a contradecir a Cervantes, ¿no? Leer es un acto íntimo que nos conecta con nosotros mismos y con los demás (¡toma cursilería! Aunque sea cierta).

Pues nada mejor que pasarnos este viernes por una librería, comprar libros para nosotros y nuestros seres queridos y luego disfrutar de todo los demás eventos que este fin de semana nos regala (ya nos quedaremos leyendo durante la semana en casa): 'Revolution on Ice' donde se fusionan la música y el deporte con la participación del dos veces campeón del mundo de patinaje sobre hielo Javier Fernández en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena; un nuevo RED Friday en La Térmica; la segunda edición del Málaga Popfest; actuaciones del Festival de Jazz; la obra 'No amanece en Génova' en el Teatro Echegaray; el Mercado Moscatel de Almáchar...

Si estos (y los demás que hay bajo estas líneas) no son planazos, ya no sabemos qué os puede sorprender.

Así que salid, comprad libros, haced deporte, disfrutad de algún espectáculo, id a votar y visitad algún pueblo... En definitiva, ¡vivid!

El Día de las Librerías se celebra este viernes con actividades y descuentos del 5%.

Por noveno año consecutivo, los libreros volverán a recomendar lecturas a través de las redes sociales y responderán a las preguntas de los lectores, con el hashtag #Laslibreríasnostocan.

Se trata de un concurso donde se pide a libreros y lectores que compartan sus testimonios y cuenten aquello que les une, cómo se conocieron, qué es lo que resaltarían el uno del otro, etcétera. Los detalles sobre cómo participar y los premios se publicarán en los perfiles de @LibreriasCEGAL.

Las librerías permanecerán abiertas hasta las 22:00 y harán un 5% de descuento en todas las compras, además de las actividades programadas para los lectores: encuentros con autores y firmas de ejemplares, cuentacuentos, coloquios, lecturas, concursos, conciertos literarios o actividades de animación.

El Centro Andaluz de las Letras programa charlas en librerías andaluzas, en el caso de Málaga, en la Librería Luces, a las 19:00, con es escritor José María Conget.

La Térmica celebra una nueva edición del RED Friday, con múltiples actividades culturales para todos los públicos este viernes a partir de las 19:00.

El Rastro Nocturno presenta una nueva edición con más de 60 stands, que estarán situados a lo largo del interior del edificio, donde destacan propuestas de ropa vintage y de segunda mano, productos vegetales, selección de vinilos, libros, ilustraciones, fotografías, esculturas, juguetes antiguos, afiches de cine, y objetos de decoración, entre otros.

Además, se podrán disfrutar de una selección gastronómica con las propuestas de los foodtrucks Food and famouse (comida mexicana), La cocina (cocina mediterránea y oriental), y Partypood, con opciones veganas y sin gluten.

Cervezas Alhambra presenta los conciertos del Patio del Tiempo. La música dará comienzo a las 21:00 con el directo de Laira. Le seguirán Hnos Munoz, a las 22:00. El escenario musical cerrará su propuesta para este viernes con el Dj de Santa.

La Térmica y el British Council continúan con su habitual colaboración, y este año vuelven a presentar los BAFTA Shorts en su edición de 2019. El Reino Unido tiene una larga tradición en la producción de cortometrajes y tanto el British Council como BAFTA son conscientes de la importancia de buscar nuevos públicos para apoyar la diversidad y el talento de los realizadores británicos. El programa incluye ocho cortometrajes, tres de ellos de animación con una duración total de aproximadamente 110 minutos. Los cortos no son aptos para menores de 16 años.

VillaPuchero Factory presentará en esta ocasión la performance Samo; un paisaje del terror donde se representan los fantasmas y la soledad en una performance que une teatro, poesía y danza, y que está dirigida por Pedro Ocaña. La compañía ofrecerá tres pases, a las 21:00, 22:00 y 23:00, con una aportación económica previa en la entrada.

Finalmente Málaga Swing, el colectivo de danza que ofrece talleres de iniciación al Lindy Hop todos los lunes en La Térmica, realizará en esta ocasión una exhibición de baile para todas aquellas personas que deseen iniciarse en este divertido baile.

Más información sobre las actividades en www.latermicamalaga.com.

Málaga se convierte en la capital nacional del pop este viernes y sábado del pop con la segunda edición del Málaga Popfest, un festival con una premisa: que la música es una pasión, y no un negocio.

La antesala del festival tendrá lugar en la Taberna Laperica este viernes (entrada gratuita hasta completar aforo, con prioridad para quienes tengan entrada para el Málaga Popfest) con el concierto acústico de Lost Tapes (proyecto del guitarrista de La Habitación Roja), mientras que el sábado con las actuaciones de los suecos Alpaca Sports, Betacam, Nos Miran y Nuevos Tiempos Romanos en Theatro Club.

Las entradas están disponibles al precio de 18 euros a través de Entradium.

La sesión del viernes con Lost Tapes dará comienzo a las 19:00, mientras que las actuaciones del sábado arrancarán a las 18:00 y durarán hasta aproximadamente a las 23:30.

Pero la fiesta no acaba con la recogida de instrumentos, sino que se traslada a la pista de baile del Love, etc. (Calle Gómez Pallete, 7), donde DJ Contempopráneo (Agustín Piñeiro, artífice del Contempopránea, uno de los festivales pop más importantes a nivel nacional), Pablo BoliParty y Satelitrex se encargarán de que nadie deje de bailar en toda la noche.

Festival de Jazz

El Festival de Jazz del Teatro Cervantes continúa con sus conciertos hasta el lunes (siempre a las 20:30) en un menú tan variado como ambicioso a la hora de hacer honor a su apellido Internacional.

Este viernes es el turno del saxofonista de Memphis Charles Lloyd, con su quinteto (en el que figuran ases como el guitarrista Marvin Sewell) para deleitar al respetable y recibir de paso el Premio Cifu, con el que el Festival de Jazz rinde homenaje a los genios más veteranos e influyentes.

El cantante y batería mexicano Antonio Sánchez, que ya pisó las tablas del Cervantes en alguna ocasión como miembro del Pat Metheny Group, volverá este sábado con su banda Migration.

El domingo, el festival adquirirá un cariz nórdico con la actuación del trompetista Nils Petter Molvaer, uno de los artífices del jazz contemporáneo más reclamados a raíz de sus éxitos en la discográfica ECM.

Y el lunes 11 cerrará el festival la también trompetista y cantante barcelonesa Andrea Motis, una de las referencias esenciales del jazz nacional desde la publicación de su aclamado Emotional dance, con el que sigue girando desde su aparición en 2017.

Las entradas para los conciertos están a la venta desde 12 euros a través de la web de Unientradas.

Málagajazz en abierto

Las Plazas de la Merced, del Obispo, de Félix Sáenz y de Jerónimo Cuervo, El Balneario de los Baños del Carmen, el Café Central, los Hoteles Miramar y AC Málaga Palacio y restaurantes como El Tintero y el Asako son algunas de las sedes en las que despliega sus redes la programación en abierto del Málagajazz hasta el domingo, en horarios continuados desde las 12:30 hasta la madrugada. Aunque buena parte de las actuaciones, gratuitas y de libre acceso, tendrán lugar en las encrucijadas de mayor afluencia turística

Conviene no perderse el del So What Quintet este viernes a las 16:00 en el restaurante Alea de la calle Fajardo y el sábado a las 19:00 en Jerónimo Cuervo; el del Carles Benavent Quartet también el viernes en la Plaza de Jerónimo Cuervo; el del Noa Lur Quintet el sábado a las 17:00 en la calle Alcazabilla; y el del Miguel Rodríguez Quartet el domingo a las 16:30 en la Plaza de la Merced. Esto, sólo para empezar, porque habrá mucho más.

'No amanece en Génova' en el Teatro Echegaray

La última producción de Factoría Echegaray, No amanece en Génova, dirigida y coreografiada por Nieves Rosales para cuatro intérpretes a partir de la obra de Raúl Cortés, se representa este viernes (20:00) y sábado (19:00 y 21:00). Las entradas están a la venta desde 15 euros.

La obra inauguró el pasado octubre la nueva edición del primer ciclo de danza de la ciudad, ya rebautizado definitivamente como Danza Málaga y con un total de diecisiete espectáculos programados en los Teatros Cervantes y Echegaray hasta el 14 de diciembre.

Ciclo de teatro de otoño en Alhaurín de la Torre

Alhaurín de la Torre continúa este fin de semana su Ciclo de Teatro de Otoño en el Centro Cultural Vicente Aleixandre y lo hace con la comedia Hambre este viernes (21:30, cata de vinos a las 20:30).

La compañía malagueña La Líquida pondrá en escena un original y divertido espectáculo que conjuga teatro, música y gastronomía, y que viene de la mano de David García-Intriago, quien triunfó el año pasado en las tablas de Alhaurín de la Torre con su anterior propuesta, Oh, Vino.

La obra teatral irá precedida además de una cata de vinos en el vestíbulo del Centro Cultural, cortesía de Bodega Mitarte, lo mismo que sucederá con carácter previo a las representaciones de los días 22 y 29 de noviembre.

Las entradas están a la venta por una doble vía: físicamente en la sede de Culturalh (Finca Municipal El Portón), en horario de apertura al público, y a través del portal www.mientrada.net. Los días de función también podrán comprarse en la taquilla del Centro Cultural Vicente Aleixandre desde una hora antes. Las localidades son numeradas, con el mismo precio de los últimos años: 5 euros por butaca.

Revolution On Ice