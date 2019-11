Así ha sido la inauguración de las luces de Navidad en Málaga

Málaga capital estrena luces de Navidad este viernes y lo ha hecho de la mano de Antonio Banderas. A las 18:30, al inicio de calle Larios desde la Alameda, junto a la estatua del Marqués de Larios estaba programado el gran encendido de la Navidad 2019.

Este año 'El Bosque de la Navidad' es el título del espectáculo de luces y sonido para la calle Larios, al que se suman 'El árbol encantado' de la Alameda Principal (19:00) y Cuento de Navidad en calle Alcazabilla (20:00).

El primer pase musical en Larios (18:30) con la inauguración está compuesto por estos tres temas: All I want for Christmas is you: Mariah Carey; Málaga Canta: Escolanía Sierra Blanca-El Romeral y En Navidad: Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana.

Hay que recordar que una de las novedades de este año es el villancico Málaga canta compuesto para la Escolanía de Sierra Blanca-El Romeral e interpretado por más de 190 voces con edades comprendidas entre 6 y 16 años.

Así te hemos contado todos los detalles de la celebración, con los tres grandes estrenos de la Navidad de Málaga.

20:00 La Alcazaba se convierte en un escenario de cuento

La muralla de la Alcazaba descubre el tercer y último espectáculo con que la Navidad de Málaga contará este año, también tendrá tres pases todos los días, a 18:30, 20:00 y 21:30, a la misma hora que los programados en la calle Larios.

19:30 Así es la panorámica que inunda ya las redes sociales

La panorámica que inunda ya las redes sociales es indiscutiblemente de la calle Larios iluminada. Mientras aún queda por inaugurar el tercer espectáculo que se suma este año, el videomaping que se estrena esta misma tarde a las 20:00 en la muralla de la Alcazaba de Málaga.

18:50 El ficus se enciende, el gran gigante verde de la Alameda

Es el turno de El árbol encantado de la Alameda Principal. Uno de los ficus centenarios de cobrará vida con un espectáculo de imagen y sonido en el que se relata un cuento navideño.

18:45 La Alameda, el Parque, la Marina y otras calles se llenan de luz y música

La nueva Alameda Principal se ha iluminado por primera vez en Navidad y malagueños y visitantes inmortalizan el momento con sus móviles.

18:26 Comienza el espectáculo de Larios

Con cierto adelanto sobre la hora prevista, ha comenzado el espectáculo de El bosque de Navidad de la calle Larios, con sus tres temas: All I want for Christmas is you: Mariah Carey; Málaga Canta: Escolanía Sierra Blanca-El Romeral y En Navidad: Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana.

18:20 Las autoridades ya siguen la cuenta atrás

El alcalde, Francisco de la Torre, ha dado las gracias a Banderas y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha asegurado que Málaga "se abre al mundo" y que se convierte en "la mejor ciudad del mundo para pasar la Navidad". También ha pedido que a los ciudadanos concentrado que "no nos estorbemos para ver las luces, que duran mucho tiempo".

18:18 Banderas sube al escenario

Antonio Banderas ya está preparado para hacer de anfitrión del alumbrando, mientras un cronómetro lleva la cuenta atrá hacia el gran encendido.

17:55 El público se agolpa en la calle Larios

Desde hace algunas horas el reguero de personas hacia la calle Larios es constante, queda algo más de media hora para la inauguración del alumbrado.