El temporal de viento deja rachas de 106 kilómetros por hora en Gaucín

El temporal de viento y lluvia anunciado para la provincia pasó ayer de largo dejando escasas incidencias en la población y tan sólo algunas rachas de viento fuerte, especialmente en la vertiente más occidental de la provincia. El municipio de Gaucín registró a las 16.30 horas el récord de Andalucía con rachas de 106 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología. En Marbella, el viento llegó a alcanzar los 86 kilómetros por hora a las tres de la tarde. Idéntica situación se vivió en Ronda, donde pese al aviso naranja, el viento se mantuvo durante el día, con rachas máximas de 56 kilómetros hora. Una situación similar se vivió en Nerja, con máximas de 55 kilómetros. En la capital, la máxima la registró la estación de la Aemet en el aeropuerto, con 39 kilómetros a la hora, mientras en el puerto no se superaron los 11.

Las rachas de viento empezaron a provocar las primeras incidencias en los servicios de emergencia en Estepona, Fuengirola, Málaga y Marbella, ocasionadas por caídas de ramas, contenedores o mobiliario urbano. La más grave se localizó pasadas las tres de la tarde en Fuengirola, cuando un árbol cayó sobre la calzada provocando heridas a un hombre, que fue trasladado a un centro sanitario. En total, hasta las ocho de la tarde se habían contabilizado once incidencias en el Servicio de Emergencias 112, de un tal de 200 registradas en el conjunto de Andalucía.

La caída de un árbol en Fuengirola a media tarde ocasionó heridas a un viandante

En el puerto, el viento no ocasionó trastornos durante el día y el tráfico portuario se mantuvo con normalidad, con la entrada de un porta contenedores y la salida de un buque de pasajeros a primera hora de la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología había activado el aviso naranja en todas las comarcas salvo en Antequera y la posibilidad de que las costas sufrieran los efectos de olas de hasta cuatro metros de altura. La alerta se mantuvo hasta las seis de la pasada madrugada.

Además, el temporal vino acompañado de agua generalizada, si bien las precipitaciones no fueron copiosas. Los mayores registros se contabilizaron a las cinco de la tarde, con cinco litros por metro cuadrado en Ronda, mientras en Nerja y Fuengirola se recogieron cuatro litros. Para este domingo no se han activado alertas y no se esperan lluvias.