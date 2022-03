Adif mantiene esta primavera como fecha para terminar la estación AVE de Antequera

Los trenes Avant que comenzarán a funcionar el próximo lunes 4 de abril entre Granada y Málaga no podrán tener parada en Antequera. La nueva estación Ave de la ciudad del Torcal sigue sin una fecha concreta para entrar en funcionamiento. En este sentido, fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) indicaron que la previsión sigue siendo que las obras se finalicen esta primavera, aunque sin que exista aún una fecha exacta para ello.

Además, apuntaron a que una vez que concluyen dichos trabajos las instalaciones tendrán que ser sometidas al análisis de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es el organismo competente para conceder la necesaria autorización para que pueda entrar en servicio.

Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró que la terminación de las obras de construcción de la estación estaba previsto que sea de forma "inmediata", incluso llegó a apuntar a que el último escollo existente era una tramitación pendiente con Endesa.

De este modo la nueva estación antequerana sigue acumulado retraso sobre los plazos inicialmente previstos, ya que esta infraestructura forma parte del proyecto de la nueva línea ave que Antequera y Granada que ya se encuentra en servicio.

En cuanto a la conexión entre Málaga y la capital granadina está previsto que el servicio comience a funcionar con dos frecuencias diarias de ida y vuelta, aunque los planes iniciales apuntaba a que deberían ser tres las frecuencias diarias. En este sentido, desde Renfe apuntaron en su momento que estas deberán ser las frecuencias en el futuro aunque el servicio se inicie con menos de las previstas.

Para este servicio Renfe anunció que utilizará trenes Avant, con los que ya se puede viajar también desde Málaga a Córdoba o Sevilla, con cuatro enlaces diarios. Habrá salidas desde Málaga a las 9:25 y a las 20:25 y desde Granada a las 7:40 y a las 18:50. Todos harán parada en Loja

El trayecto durará una hora y diez minutos y, en principio, tiene una tarifa de ida de 23,10 euros y de 37 euros en el caso de la ida y vuelta. No obstante, como ocurre por ejemplo con el AVE hay multitud de tarifas y Renfe va a comercializar también abonos a partir del 3 de abril como la Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45 o Tarjeta Plus 50 viajes. En este último caso, diseñado lógicamente para personas que vayan a coger mucho ese tren, el coste se queda en 8,5 euros por trayecto.

Desde Renfe han informado que los billetes ya están puestos a la venta y que se pueden adquirir en los puntos habituales como las taquillas, agencias de viajes, aplicaciones, en el teléfono 912320320 o a través de la web www.renfe.com.