Cortes en el suministro de agua: "Antequera seguirá siendo solidaria, pero de forma ordenada y controlada"

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, aseguró que Antequera seguirá siendo "solidaria" con los pueblos vecinos que tengan necesidades de suministro de agua ante la situación de sequía que se viene padeciendo y que está provocando cortes en el suministro en algunas localidades. Eso sí, matizó que "se hará de forma ordenada y controlada, sabiendo el agua que podemos ceder".

Unas declaraciones que se producen tras detectarse entradas sin permiso en el término municipal antequerano para la sustracción de agua potable manipulando instalaciones bajo un su supuesto "derecho el agua" sin ningún tipo de autorización.

El regidor anunció que el Ayuntamiento actuará con toda la fuerza que le permita la legislación para evitar que este tipo de sustracciones sin autorización se puedan volver a producir, al tiempo que la ciudad del Torcal seguirá suministrado agua potable a las poblaciones que lo necesiten pero de una forma regulada.

Además, también quisieron despejar los rumores surgidos sobre la posibilidad de que algunos vecinos de las pedanías antequeranas, en especial, las situadas en el sur del Torcal, pudiesen quedarse sin agua. "Ningún vecino de Antequera se va a quedar sin agua", dijo el alcalde, que insistió en que no son ciertos esos comentarios que se están produciendo sobre que pedanías antequeranas se quedarán sin agua para dárselo a otros municipios. "El agua no va a dejar de salir del grifo de nuestros vecinos, hasta ahí podríamos llegar, podemos ser buenos, pero no tontos", afirmó Barón.

"Si alguien piensa que el Ayuntamiento de Antequera va a permitir que se le hurten los recursos hídricos de nuestros vecinos, pues no lo vamos a permitir y vamos a actuar con toda la fuerza de la ley para evitar que esas situaciones se vuelvan a repetir", insistió el alcalde.

En este sentido, el regidor explicó que los responsables de Aguas del Torcal están trabajando con la vecina localidad de Casabermeja para suministrarle agua y tratar de paliar en la medida de lo posible la situación que vive este municipio con cortes en el suministro de agua que afectan a la mayoría del día.

Eso sí, pese a los buenos niveles que presenta el acuífero del Nacimiento de la Villa del que se abastece la ciudad, se pidió un uso responsable de la misma ante la situación de sequía que se viene prolongando desde hace meses.