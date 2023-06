Unánime reclamación al Gobierno para que agilice la finalización del Corredor Mediterráneo

El laberinto de retrasos del Corredor Mediterráneo desembarcó ayer en el Paseo Real de Antequera procedente de Cartagena. La acción itinerante continúa su viaje para seguir concienciando a la sociedad de la importancia que tiene finalizar esta infraestructura ferroviaria que acumula un importante retraso sobre las fechas anunciadas para su finalización, en especial, en la comunidad de Andalucía, según explicaron los portavoces de este movimiento nacido desde el sector empresarial y que reclama la finalización lo antes posible de la misma.

La apertura de la instalación contó con la presencia de Diego Lorente, secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE); Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Manuel Barón, alcalde de Antequera; Sergio Cuberos, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga; Baldomero Bellido, presidente Asaja Málaga; Antonio Luque, presidente de Dcoop; Diego Canal, director de RRHH de Ubago Group, Jaime Barranco, gerente de la Asociación de Comerciantes de Antequera (ACIA); Jorge Romero, director RREE de Mercadona en Andalucía de Mercadona y José Ramón Carmona, parlamentario andaluz, entre otros. Todos ellos quisieron respaldar esta acción que busca sacar del "túnel final" a esta importante infraestructura para el transporte de mercancías, tanto de entrada a Europa como de salida.

En este sentido, Lorente señaló que “si hay una autonomía en la que es necesario realizar un mayor esfuerzo para que avance más la infraestructura, ésa es Andalucía, por eso estamos hoy aquí en Antequera reivindicando y pidiéndole a la ciudadanía que grite quiero corredor, porque es la única manera de que nuestros políticos atiendan nuestras reivindicaciones”.

También ha añadido que las infraestructuras "son clave para el desarrollo, competitividad y cohesión del país y en este área del Mediterráneo, hay dos actividades económicas que son fundamentales y que necesitan la inversión en infraestructuras: las exportaciones y el turismo, que necesita de conexiones rápidas y fáciles para que nuestros turistas se desplacen por el conjunto del arco mediterráneo”.

Por su parte, González de Lara hizo hincapié en que “hablamos de que tenemos un lío, y es verdad, un lío porque esto no deja de ser un laberinto de retrasos, un laberinto de promesas incumplidas, un laberinto donde la sociedad civil y los empresarios reivindican cómo activar una infraestructura fundamental".

Mientras tanto, Barón puso en valor que “Antequera es vital porque aquí es el cruce de caminos de las líneas ferroviarias, pero no queremos morir en la meta, si no llegamos a Algeciras, el recorrido no está terminado.”

Abierto al público hasta el domingo

El laberinto, de más de 140 metros cuadrados, permanecerá abierto para toda la ciudadanía desde las 12:00 hasta las 20:00 los viernes y sábados y los domingos hasta las 14:00.

Tras su llegada a Cartagena y Antequera, le seguirá Barcelona instalándose en la Plaça de la Universitat el fin de semana del 7 al 9 de julio, haciendo la foto inaugural a las 11:00. El recorrido del laberinto finalizará en Alicante, pendiente de cerrar la fecha y su ubicación.

Desde la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en 2016 impulsaron el Movimiento #QuieroCorredor. A través de sus actos empresariales y acciones itinerantes, persiguen varios objetivos: poner en escena la importancia y la necesidad de la infraestructura; sensibilizar a todo el país para que se corresponsabilice en su reivindicación y hacer que los representantes públicos se comprometan con la infraestructura para que sea una realidad.

Este año, el movimiento se ha embarcado de nuevo en una acción por las distintas ciudades del Arco Mediterráneo para llegar así a toda la ciudadanía. Una infraestructura, en 3D, en la que la población puede disfrutar, de forma divertida, de una experiencia inmersiva para conocer los líos a los que se enfrenta el Corredor Mediterráneo.