Alejandro Davidovich defrauda en Montecarlo

Alejandro Davidovich defraudó en su estreno en el Masters 1000 de Montecarlo. Nunca es sencilla la transición de la pista dura a la tierra batida. El malagueño llegó sin rodaje previo al darse de baja en Estoril por una infección dental. Pero fue decepcionante su partido ante el norteamericano Sebastian Korda. Un duelo en primera ronda bastante exigente porque medía a dos jugadores en el Top 30 mundial. No hubo color. Después de más de dos horas de retraso en el inicio por la lluvia persistente en el Principado, el duelo duró poco más de una hora. El estadounidense liquidó el partido por un contundente 6-1 y 6-2. En el torneo en el que Davidovich consiguió su mejor resultado como profesional, la final de 2022, esta vez no pudo avanzar en el torneo y se quedó en el primer obstáculo ante el alto jugador norteamericano, hijo del histórico Petr, número 27 del mundo (29 Davidovich), que tendrá como premio medirse este miércoles en la segunda ronda al número 2 del mundo, el italiano Jannik Sinner, el jugador más en forma del mundo y que aspira a hacerse con el cetro de Djokovic.

El partido empezó torcido para Davidovich, que perdió sus tres primeros saques. Pudo perfectamente estar 3-0 a favor, porque perdió oportunidades en los tres primeros juegos de haber conquistado cada uno, pero se vio 5-0. Conquistó el juego del honor con su saque, pero no fue suficiente para cambiar la tendencia. Después de mantener el servicio en el primer juego de la segunda manga lo perdió y se vio de nuevo 4-1 rápidamente. Recuperó con su único break del partido para colocarse 4-2 y saque, pero acabó entregándolo y el estadounidense no perdonó a continuación para liquidar por la vía rápida. Dentro de lo malo, la campaña pasada perdió con Khachanov en primera ronda y no perderá muchos puntos. Ahora viene la gira por Barcelona, Madrid y Roma antes de aterrizar en Roland Garros para culminar el primer tramo de temporada de tierra para crecer en el ranking.