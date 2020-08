Añón renueva con el Marbella y es "el más feliz del mundo"

El Marbella FC arrancó la semana anunciando a su nuevo entrenador y ahora ha confirmado la continuidad de una de sus piezas más señeras: Javier Añón. El atacante lleva más de una década con el conjunto marbellí, es el capitán y tercer jugador con más partidos en el club. Añón seguirá al menos una temporada más en su equipo y en el acto de puesta de largo del acuerdo, el atacante se mostró muy optimista: "Soy la persona más feliz del mundo porque puedo luchar por todo con el equipo de mi ciudad".

Añón indicó que el salto de categoría es el objetivo con el que el Marbella sueña para la próxima temporada también habló de sus sensaciones tras renovar: "Para mí es muy importante que cuentan conmigo en la parcela deportiva. He dicho otras veces que me habría gustado jugar en otras categorías, pero llevo muchos años en el club de mi ciudad y me siento muy feliz". El atacante también tuvo palabras para el nuevo preparador del Marbella José Manuel Aira: "Tengo muy buenas referencias, siempre ha estado luchando por lo máximo.

En el acto también estuvieron el director deportivo del club Víctor Moreno y el director general Héctor Morales. "Añón podrá estar aquí hasta que quiera, es un emblema y sólo podemos agradecerle su trabajo e implicación durante tanto tiempo", dijo Morales. Por su parte, Moreno también se congratuló por la continuidad del jugador: "Puede ser un jugador importante y queremos que sea protagonista, no sólo un referente en la historia de la entidad. Siente el proyecto y el escudo, tiene condiciones tanto de vestuario como de campo que nos pueden ayudar a ser mejores".