ElPozo Murcia sigue el camino del Movistar Inter y tras un partido muy sufrido en la se impuso al Levante gracias a los goles de Paradynski y Darío. Los levantinos fueron a remolque durante gran parte del encuentro, pero puso en serios problemas al cuadro murciano que acabó con uno menos en la segunda mitad.

Los murcianos impusieron el control del juego durante los primeros minutos de partido, la premisa del cuadro de Diego Giustozzi era clara, tener la posesión y buscar a Paradynski, el referente ofensivo del equipo. Por su parte, el Levante aguantaba atrás para salir rápido con el esférico a la contra. La primera jugada polémica del duelo llegó en el minuto dos, el soporte tecnológico tuvo que intervenir en un posible penalti a favor de los intereses de ElPozo, pero el arbitro decidió que no había nada en una jugada en la que Valerio se quedó tendido en el parqué. En la jugada posterior, Matteus pudo transformar el primer tanto para los suyos, pero se topó con el bloqueo providencial de un jugador granota.

Un error en la salida de balón del Levante decidió el primer tanto del encuentro, Andresito le robó el esférico a Cuzzolino en una zona muy peligrosa y el jugador del cuadro murciano vio como llegaba Paradinsky para servirle un balón medido desde la banda que el brasileño no dudó en enviar al fondo de las mallas.

El Levante intentó reaccionar al varapalo, para ello era esencial la aparición de Cecilio, el ex jugador del UMA Antequera estuvo incombustible tanto en defensa como en ataque, pero su juego electrizante no era suficiente para un equipo que cometió muchas precipitaciones e imprecisiones. No obstante, los valencianos dieron varios avisos, uno de ellos se produjo en una buena conexión entre Cuzzolino y Chano, que disparó de forma muy inocente y fácil para Espíndola.

El cuadro de Diego Ríos seguía con vida y casi al cierre del primer tiempo consiguió el premio del empate. Las faltas acumuladas de los jugadores del conjunto murciano pasaron factura a ElPozo y el colegiado pitó doble penalti. Cuzzolini fue el encargado de lanzarlo pero se encontró al guardameta. No obstante, el árbitro ordenó a repetirlo porque Espíndola se adelantó más allá de la línea reglamentaria y esta vez Cuzzolini no falló, el jugador granota enmendó su error en la pérdida que ocasionó el gol de su rival y anotó el tanto del empate a falta de uno minuto del descanso. Los levantinos que pudieron tomar ventaja pero Espíndola y el larguero lo evitaron, al final con resultado de 1-1 se marcharon ambos equipos a vestuarios.

Sin duda el tanto del empate fue un bálsamo para el Levante, que salió muy enchufado y con ganas de incordiar a los murcianos. Tan evidente fue el ímpetu granota que al comienzo Cecilio envió un balón al poste derecho de la meta de Espíndola. ElPozo sabía que el control del partido se estaba escapando y decidió volver al plan inicial.

Los murcianos volvieron a tener el dominio del balón y probaron suerte desde lejos para apaciguar un poco la intensidad del Levante, pero su rival seguía una marcha por encima y obligaron a Espíndola a lucirse con un buen repertorio de paradas. De nuevo Cecilio estuvo muy cerca del gol, el jugador cazó un rechace en el área tras un buen latigazo de Gallo, pero el cordobés no estuvo acertado y envió la pelota fuera de la cancha. Perdonaba demasiado el cuadro de Ríos.

Cuando mejor estaba el Levante y más sufrían los murcianos el partido dio un cambio radical. ElPozo firmó un contragolpe de escuela, con transiciones muy rápidas que descolocaron a los jugadores del Levante, incapaces de predecir una serie de pases que acabaron en las botas de Darío que, con el guardameta vencido, remató a gol.

Sin embargo, el Levante no bajó los brazos y siguió buscando el empate. Rubí estaba solo delante de Espíndola, pero el meta volvió a ser salvador para su equipo, pero no por mucho tiempo más. A menos de cinco minutos para el final del encuentro, el meta salió mal al intentar llevarse un balón fuera del área y fue expulsado tras ver doble amarilla. ElPozo tenía que aguantar dos minutos en inferioridad numérica y Fede, que acababa de entrar, evitó el desastre con dos grandes intervenciones.