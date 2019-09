Davidovich define su ruta en busca del billete a Australia

El mes de septiembre ha sido especial para Alejandro Davidovich. Semifinalista en Mallorca y Biella, subcampeón en Génova y vencedor en Sevilla; una dinámica ganadora después de un mal verano que dejan al de La Cala al borde del Top 100 de la ATP. Ahora, en una entrevista para Eurosport, el tenista malagueño transmite sus sensaciones y define su ruta hasta el final de este año 2019.

"Hemos decidido jugar Challengers hasta final de año para asegurarnos entrar al cuadro final del Open de Australia. El año que viene empezaré jugando ATP y ya veremos cómo va, esperemos que bien", explica Davidovich. Tras su semifinal en Biella, es el número 102 del mundo y trata de asegurar puntos para entrar en esa centena que le deje prácticamente seguro el pasaporte a Melbourne el próximo mes de enero, donde este año ya disputó la fase previa.

"Este año ya estuvimos combinando torneos ATP y torneos Challenger para ir cogiendo ritmo de nivel profesional, así que espero acabar top 100 la temporada para acceder al cuadro y, poco a poco, ir jugando más ATP con los grandes, eso es lo que quiero. La etapa de los Challenger ha sido muy bonita pero también hubo mucho sufrimiento, así que espero que se acabe y empezar pronto a conocer nuevos lugares", añade.

La temporada ha sido realmente intensa para Davidovich, con el Open de Estoril como una de las grandes cumbres. Su semifinal con victorias de postín le valió para ascender 40 puestos en el ranking ATP, pero después de aquello encalló. "Tuve un verano muy complicado. No ganaba partidos. Supongo que fue un poco la presión de estar ya ahí arriba, a pocos puntos de meterte en el Top 100, parece que estés cerca, pero al mismo tiempo estás muy lejos. Cogí una mala racha de partidos, la actitud tampoco fue la mejor y al final me senté con todo mi equipo porque así no podíamos seguir, recuerda el costasoleño.

"También es verdad que estábamos jugando más torneos ATP, por eso no había tantas victorias. Yo soy un jugador que necesita comer de las victorias, por eso este mes nos pasamos al circuito Challenger, para cambiar esa dinámica y coger ritmo de partidos. Ha ido bastante bien, el tenis consiste en combinar rachas buenas y malas, siempre hay que seguir hacia delante", continúa el tenista, al que ese cambio le permitió recuperar la senda con un septiembre de nota coronado por ese título en Sevilla: "Estoy bastante contento con el nivel de juego que estoy mostrando en la pista. Este trofeo también es parte de la gente que me estuvo apoyando toda la semana y sobre todo en la final, eso fue increíble. Ahora toca seguir trabajando para llegar a ser Top 100 a final de año, esto es un camino muy largo".

Pese a las idas y venidas, Davidovich toma este 2019 como un año crucial en su aprendizaje. Siente un progreso importante: "Cada vez que uno va subiendo de ranking, el juego también va mejorando. Yo lo noto mucho, a principio de año estaba loco, jugaba más por inspiración o por impulsos. Ahora estoy más centrado, más ordenado en la pista, eso al final te saca muchos partidos adelante. Obviamente no voy a cambiar mi juego, sigo con el mismo plan, ser muy agresivo. Pero sí intento ser más ordenado y con mucha mejor actitud. Sé que puedo fallar tres bolas, pero eso no cambia mi conducta".