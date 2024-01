Liga Guerreras Iberdrola: El Costa del Sol Málaga, ante el Partido Estrella con Bera Bera

Es un momento dulce para el Costa del Sol Málaga. Con el billete de la Copa de la Reina de San Sebastián y plenas opciones después del ecuador de la fase de grupos de la EHF European League, las panteras defienden el liderato de la Liga Guerreras Iberdrola este sábado en el Josean Gasca. Dos puntos le distancian del Super Amara Bera Bera, también del Atticgo BM Elche, al que se mide a las 19:00 horas por Teledeporte. Por delante la posibilidad de dar un golpe serio a la fase regular y guardar el average de la primera vuelta (26-21).

La victoria en el Carpena frente al Motherson Mosonmagyarovari rubricó esas buenas sensaciones. "Creo que ya veníamos en un buen momento, pero lo del domingo nos dio un toque extra de confianza. Sobre todo venimos confiando en el trabajo, nos dio ese empujón en la fase de grupos y nos hizo llegar donde estamos. Hay mucho camino aún", explica Gabriela Bitolo, que fue clave en el encuentro con ocho goles. Un triunfo para colocarse en segundo lugar en el Grupo D, con el mismo balance (2-1) que húngaras y el Sola HK noruego. Por delante, tres jornadas.

Ahora la hoja de ruta marca San Sebastián, donde espera el Super Amara Bera Bera. "Nuestro calendario está muy lleno, pero qué bien que cuadró que esta semana es limpia por así decirlo y tenemos sólo el reto del Bera Bera por delante. Venimos preparando bien el partido y sabemos de la importancia de los dos puntos, que queremos conseguirlos, sobre todo para quedarnos primeras en la liga. Es super importante, pero más para tener el nivel de confianza", asegura la brasileña: "Somos super conscientes de que el partido en el Gasca será difícil, muy duro. Los encuentros frente al Bera Bera van siempre hasta el final en lo emocional y nivel físico, son de mucho físico. Siempre pasa".

Bitolo está disfrutando de continuidad esta temporada en Málaga después de mucho tiempo fuera de la competición por lesión. "Creo que vengo en un proceso muy bueno. Hay veces que salgo de los partidos pensando que vengo en un buen proceso, que finalmente vienen las cosas dulces de este proceso. A nivel personal me siento muy bien con el equipo, salir a la pista con esta confianza del equipo y del cuerpo técnico me da la tranquilidad para disfrutar y es lo que vengo haciendo. Sale bien porque estoy contenta y disfrutando y así tenemos que seguir", finaliza la internacional, que jugó el Campeonato del Mundo con su país. Un partido no decisivo pero sí definitorio para el Costa del Sol Málaga.