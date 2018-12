El Marbella destituye a Antonio Ruiz de la dirección deportiva

Sigue los cambios en el Marbella desde que llegará al club Zhao Zhen. El nuevo propietario del conjunto marbellí llegó hace un mes y ya son varios los cambios de calado que se han producido en la entidad. El primero de ellos se produjo nada más aterrizar, puesto que el empresario asiático delegó la gestión del club en The Best Of You Sports, una agencia de representación que cuenta con Óscar Ribot como una de las caras visibles.

El club ha hecho oficial, a través de un comunicado por las redes sociales, que la dirección deportiva del club dejaba de contar con Antonio Ruiz. En la misma nota de prensa se informó que la dirección general del club pasaría a ocuparse de cualquier materia relacionada con la dirección deportiva. Igualmente, el club se despedía de Antonio Ruiz: “Le agradecemos su labor al frente de la dirección deportiva durante este tiempo y le deseamos todo lo mejor en su futuro profesional”. Precisamente, la parcela que primero sufrió modificaciones fue la dirección general del club marbellí, que tras cuatro años dirigida por Timoteo Bravo ha pasado a manos de Héctor Bravo. La nueva propiedad continúa con su labor de modificación al frente del club y establecer una estructura de su confianza, para gestionar el conjunto marbellí.