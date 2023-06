María Pérez abandonará el Costa del Sol para fichar por Bolaños

No todo es fiesta para el Costa del Sol, que aún sigue de resaca después de ser homenajeadas en el Martín Carpena tras completar su vitrina con la consecución de la Liga Guerreras Iberdrola frente al Atticgo Balonmano Elche.

Después del éxtasis, llega el momento de seguir adelante y muchas jugadoras ya miran al futuro. Este es el caso de María Pérez, que no continuará jugando en el conjunto blanquinegro. Varias fuentes cercanas a la jugadora y al club han asegurado a este medio que el año que viene defenderá los colores del Balonmano Bolaños. De esta manera, la malagueña vivirá su primera experiencia fuera de Andalucía.

Una apuesta personal de la jugadora para optar a tener más protagonismo y ser de los pilares fundamentales de un proyecto de los más sólidos de la División de Honor Oro Femenina. En la presente temporada, han finalizado sextas con 27 puntos, es decir, el cuado manchego se ha quedado a un punto de participar en la fase de ascenso.

La primera línea oriunda de Ciudad Jardín ya ha dejado ver en sus redes sociales que su etapa en el club malagueño había llegado a su fin, dado que comentó: "Fin a un ciclo mágico, gracias eternas por estas tres temporadas. No tengo palabras para todos los que formáis parte de esto... A ellas, gracias porque no me puedo sentir más afortunada de poder aprender y crecer junto a vosotras, sois una auténtica locura".

No es la única salida cerrada del conjunto blanquinegro, pues Rocío Rojas ya confirmó su salida de la mano del equipo de comunicación del propio Costa del Sol.

El Balonmano Bolaños ya está dando más pasos para concretar su plantilla para luchar el ascenso durante la próxima temporada, pues ya han oficializado que Juan Miguel Fernández seguirá al frente del equipo femenino tras 23 temporadas de experiencia en el club.