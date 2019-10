En Sierra Nevada pensando en Tokyo

El otoño es una época de llenado del tanque de gasolina para los nadadores para lo que viene más tarde. Octubre y noviembre suelen ser sinónimos de concentraciones y trabajo de volumen y no es una excepción esta vez. La élite de la natación española se reúne para avanzar respecto a los objetivos que se presentan en 2020, con los Juegos Olímpicos de Tokyo como gran reto. Aunque los resultados de la natación española en los últimos mundiales de Corea del Sur no hacen ser muy optimistas. Antes, en cualquier caso, hay otras competiciones como el Europeo de piscina corta en Glasgow, aún en 2019, y el Campeonato de Europa al aire libre en Budapest, del 11 al 24 de mayo y dos meses antes de los Juegos.

La natación malagueña ha tenido siempre algún representante olímpico desde que en Barcelona'92 estuviera María Peláez, con sólo 14 años, en los primeros de sus cinco Juegos. Ana Belén Palomo, Guillermo Mediano, Mari Carmen Collado, Nina Zhivanevskaya, Duane da Rocha y Carlos Peralta han mantenido la senda viva durante siete Juegos. No es sencillo, pero hay opciones de continuidad. Varias nadadoras malagueñas están concentradas estas semanas en Sierra Nevada con ese sueño, pensando a largo plazo.

Las opciones olímpicas más claras están en aguas abiertas, donde Málaga es una potencia clara a nivel nacional. Paula Ruiz (20 años) es campeona del mundo y de Europa junior y ya habitual en las pruebas absolutas a nivel mundial y en esa senda ha transitado esta temporada María Claro, campeona junior continental el pasado verano. Las dos malagueñas, que nadan para el CN Mairena sevillano, están con María Vilas (CN Galaico), Pol Yagües (CN Sabadell), Ferrán Julià (CE Mediterrani), Alberto Martínez (CN Marina Cartagena), Gaspar Andrade (CN Liceo) y Pol Gil (UCM Fuensanta), bajo la dirección técnica de Ricardo Barreda (RFEN), y con la presencia de Xavi Casademont, responsable del centro de alto rendimiento de Inacua. Ahí se trazan planes para la temporada.

En Gwangju se repartieron 10 plazas directas para Tokyo (habrá 25 nadadoras) en los 10 kilómetros, la única distancia olímpica. Paula Ruiz no pudo meterse entre las mejores y las siguientes plazas se repartirán en un Preolímpico que se celebrará en Fukuoka (Japón) el 30 y el 31 de mayo. Son nueve lugares los que se rifarán allí (queda la plaza del anfitrión y cinco más, una para la mejor de cada continente que no haya tenido plaza). Pueden ir dos nadadoras españolas al no haberse clasificado ninguna en el Mundial (países que ya tienen plaza sólo pueden mandar a una), aunque sólo una por país puede conseguir allí el pasaporte. Así que, con permiso de María Vilas, también habitual en pruebas internacionales, puede haber una lucha fratricida entre malagueñas por esa plaza olímpica para aguas abiertas en España. La Federación decidirá en función de las pruebas selectivas previas qué dos nadadoras viajan a Fukuoka.

También está en Sierra Nevada María de Valdés. La nadadora malagueña, que desde hace unas temporadas entrena en Galicia tras enrolarse en el CN Liceo, alterna las aguas abiertas (estuvo junto a Paula Ruiz en Gwangju este verano en la prueba de cinco kilómetros) con el fondo (800 y 1.500 metros) en la piscina. En esta ocasión realiza el trabajo con el equipo nacional absoluto que dirige el head coach, Fred Vergnoux. Estarán allí hasta el 24 de noviembre -en distintas fechas en función de competiciones- junto a Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta), Marina García (CN Sabadell), Paula Juste (CN Lleida), Jimena Pérez (CD Gredos San Diego), Alba Vázquez (CN Colombino), Miguel Durán (CN Terrassa) y Sergio de Celis (CN Sabadell).

Por último, en el CAR Blume de Madrid hay una convocatoria del equipo Nacional Júnior, enfocado ya a los Juegos de París'24, que trabaja este semana, del 27 de octubre al 3 de noviembre. Allí está la malagueña Laura Rodríguez (CN Mijas y nacida en 2004), especialista en braza y que ha conseguido buenos resultados a nivel nacional.