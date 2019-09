Suso Gallardo, entrenador del Rincón Fertilidad Málaga, junto con las jugadoras Noelia García y Pilar Martín, recibieron a los chicos para esta primera clase, que contó con la visita del concejal de Deportes del Ayuntamiento, Francisco José Sánchez. El martes arrancó la Escuela Deportiva de Balonmano en el IES Capellanía. Un importante grupo de chicos y chicas acompañados de sus padres acudieron a la primera de las sesiones de entrenamiento, que tendrán lugar en el centro educativo cada martes y jueves de 16:30 a 18:00 horas.

Allí les esperaban Jesús Gallardo, Suso, y sus jugadoras para darles la bienvenida e introducirles en la práctica del balonmano. Los tres son miembros del club Rincón Fertilidad Málaga y, pese a su apretada agenda de entrenos y competición, no dudan en hacer un hueco para promocionar el deporte al que se dedican.

Raúl Romero, delegado malagueño de la Federación Andaluza de Balonmano, explicó los motivos de este proyecto: “Empezamos hace tres años una colaboración que iniciamos en el área de deporte del ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y, en conjunto con el Rincón de Fertilidad, arrancamos esta actividad, con una pequeña escuela de balonmano. Los inicios no han sido fáciles, lógicamente. Pero a partir del apoyo que hemos recibido, las campañas que estamos haciendo en los centros escolares y la ayuda, sobre todo de Suso Gallardo, el entrenador de Rincón Fertilidad, de la máxima categoría, que personalmente se ha implicado en el proyecto y que va a dirigir la escuela, bueno, estamos intentando relanzar el deporte del balonmano aquí en el municipio”.

Con respecto a esta temporada que comienza, prosiguió: “Y hoy iniciamos esta nueva etapa, tercera temporada, con ilusión porque vemos que hay mucha participación. Nos queda todavía por hacer una campaña importante en los colegios para que los chicos vean como se práctica balonmano. Tenemos un buen arranque, estamos contentos y vamos a seguir promocionando el balonmano en un año que va a ser muy importante para el municipio”.

Por su parte, Suso Gallardo compartió sus motivaciones: “La verdad es que cuando me propusieron llevar este año la Escuela de Deportiva de Alhaurín no me lo pensé. Creo que es un proyecto muy bonito, que es una modalidad distinta de deporte a lo que ofrecía antes el municipio y creo que es importante poder promover nuestro deporte”. Después expresó sus buenas sensaciones con los niños: “Se ven que los más grandes ya han jugado a esto, que manejan un poco la actividad, y la verdad es que muy contento de ver a los niños disfrutando”.

Esta Escuela Deportiva, que convierte al IES Capellanía en el epicentro del balonmano en Alhaurín y que, de momento ya tiene alumnos como para formar un equipo mixto de categoría infantil, recibió la visita y el respaldo del concejal de deportes, Francisco José Sánchez: “Para mí, es un orgullo que se fijen en Alhaurín de la Torre como destino para esta actividad. En Alhaurín, aunque parezca increíble, no hay ningún club de balonmano. Entonces, que poco a poco a los niños se les vaya enseñando un nuevo deporte, pues la verdad es que, para nosotros, como área de deportes, es muy importante y por supuesto van a tener siempre nuestro apoyo en todo lo que ellos necesiten”.

Después, el concejal detalló “Sería la semilla. Esta es la tercera edición que hacen en las escuelas y cuando Raúl vino a hablar conmigo, sin ninguna duda, seguimos con la colaboración que hemos tenido en estos dos años anteriores. La verdad es que ellos hacen un trabajo de calidad, tanto en la captación como en los entrenamientos. El entrenador de Clínicas Rincón Fertilidad es el que está personalmente como director de esta escuela aquí, en Alhaurín de la Torre. Entonces me consta que tanto los entrenamientos como la gestión de la escuela va a ser de mucha calidad. Así que nosotros vamos a ayudarle en todo lo posible porque una premisa de nuestra área es que todo el mundo tiene que hacer deporte, todo el mundo puede hacer deporte y todos los deportes son bien recibidos en Alhaurín de la Torre”.