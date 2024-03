El balance de Suso Gallardo: "Tengo confianza plena en el grupo"

El Costa del Sol Málaga afronta ahora tres semanas de parón competitivo por las selecciones. Un calendario peculiar que luego traerá la fase decisiva de la temporada, con la disputa del play off y de la Copa de la Reina. Todo en juego en poco más de 40 días para unas panteras, que están completando un curso de nota alta. Tras estar en la fase de grupos de la EHF European League terminaron en segundo lugar, a un punto del campeón, la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola. De momento, tienen asegurado el billete de la EHF European Cup.

Ya con perspectiva Suso Gallardo hace balance de estas 22 jornadas. "Creo que positivo. Hemos perdido la oportunidad de ser líderes, pero salvamos un mes de enero y febrero muy, muy complicado y novedoso para nosotras con esa fase de grupos de la EHF European League. El equipo dio la talla y cuanto menos ha aguantado el pulso de los tres de arriba. Al final quedar subcampeón, asegurar Europa y hasta el último día tener esa oportunidad es para valorarlo de sobresaliente", explica el malagueño, que realza el papel en Carranque con un pleno de 11/11: "Había una consigna clara, el año pasado no fuimos tan contundentes aquí en Málaga. El hacer un fortín de los partidos de casa era claro, hemos sido el único equipo que ha ganado todos".

Se movió bien en el alambre el equipo malagueño, que ganó muchos duelos muy apretados. "No hemos tenido mucha diferencia en los marcadores, pero también que hemos fallado muchos lanzamientos. Si tenemos un debe es que de cara a gol no fuimos todo lo efectivas que deberíamos durante todo el año. Con todo eso defensivamente fuimos un gran bloque y tuvimos la oportunidad de ganar prácticamente todos los partidos menos el primero frente al Atticgo BM Elche", analiza el entrenador: "Contento, el equipo tiene todavía margen de mejora, ahora viene lo bonito y hay que currar mucho. Tengo confianza plena en el grupo".

Ahora las selecciones disputan las últimas jornadas de clasificación para el Campeonato de Europa y también el Preolímpico. Semanas muy importantes. Habrá un éxodo importante en las panteras, con varias jugadoras convocadas. La nómina está compuesta por Merche Castellanos, Estitxu Berasategi, Silvia Arderius, Sole López, Eli Cesáreo, Patri Lima, Gabriela Bitolo y Rocío Campigli. "Esperamos recuperar a jugadoras que tenemos tocadas e incluso lesionadas, sufrimos algunas lesiones en momentos complicados y el equipo se sobrepuso siempre bien. Queremos intentar hacer una minipretemporada con la gente que se queda porque también perdemos a muchas jugadoras por selección e intentar llegar de la mejor manera posible a abril. Hay que trabajar sobre conceptos, ahora tenemos muchas sesiones y muchas semanas limpias para poder trabajar", apunta.

El sábado 20 de abril comenzarán los cuartos de final del play off de la Liga Guerreras Iberdrola, donde las panteras retomarán la competición. Se medirán al KH-7 BM Granollers, séptimo clasificado. Aunque ganó los dos partidos en esta fase regular (27-28, 30-29), Suso Gallardo mantiene los pies en el suelo. "Un rival muy complicado, al menos para nosotras. Juega un balonmano que nos hace mucho daño, que nunca somos capaces de implantar nuestro ritmo y siempre nos compiten. Desde la humildad y el trabajo y sabiendo el nuevo formato del play off no perdona, no tiene valor casi el factor cancha. Planteando cada partido como una final y conscientes de que lo que nos estamos jugando es defender nuestro título", remacha. Es el balance del Costa del Sol Málaga, ya en el prólogo del momento cumbre de la temporada.