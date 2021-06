Conejo: "Me encuentro muy cómodo y tengo la confianza de todos"

El proyecto deportivo del BeSoccer CD UMA Antequera cuenta ya con una base gracias a la colocación de firmes cimientos con la renovación de los tres capitanes: Miguel Conde, Óscar Muñoz y Juan Antonio Conejo. Este último, además, le suma un plus extra de seguridad a la creación de la nueva plantilla. Lleva mucho tiempo dejando muestras de sus destrezas bajo palos y su habilidad para ser el encargado de proteger un marcador a favor con estiradas asombrosas y paradas de un valor incalculable. Tan preciada pieza no podía faltar en la entidad universitaria en la que se ha ganado la confianza de todos sus compañeros y del cuerpo técnico, al mismo tiempo que cuenta con la misión de ayudar a los porteros jóvenes que vienen haciendo el recorrido ascendente desde la cantera.

Conejo, al igual que Miguel y Óscar, ha sido de los primeros nombres en aparecer en la lista de renovados con un cometido principal, el de transmitir un mensaje de confianza e ilusión y de que se va a dar continuidad a los jugadores que han puesto su rúbrica en los recientes éxitos del club. "Muy contento por la renovación. Estoy en mi casa y también me quería. Al final hemos llegado a un acuerdo y encantado de seguir en el club de mi ciudad y mi tierra", afirma. El cancerbero, al mismo tiempo, advierte que esta escuadra debe continuar siendo tan competitiva como le caracteriza. "Va a ser una Segunda División muy fuerte. Tenemos que pensar en nosotros mismos, seguir trabajando, luchar y seguro que con el grupo que hay y el que vendrá, vamos a estar ahí otra vez dando la cara por el club, por la ciudad y por todos", añade.

La etapa del guardameta en la entidad está dividida en dos partes. De la temporada 2009/2010 a la 2011/2012 se incorporó a las órdenes de Moli cuando estaba despuntando en este deporte. Luego se marchó a la UD Coineña, a Jumilla y de nuevo al equipo de su ciudad de origen. Ya en la campaña 2016/2017 retornó al plantel verde al recibir una segunda llamada del técnico malagueño y, desde entonces, son ya ocho cursos consecutivos en los que ha vivido dos ascensos a Primera División. "Quién me iba a decir a mí que volvería al equipo referente de la provincia de Málaga. Regresé con mucha ilusión y solo pensaba en trabajar para jugar. Me encuentro muy cómodo y mis propios compañeros y el entrenador me apoyan mucho. Contento con la labor que estoy realizando y tengo la confianza de todos y la mía misma también", asegura.

El descenso apareció como nota negativa en la tercera estancia de la formación antequerana en la máxima categoría, no obstante, el portero de Coín dejó grandísimas actuaciones que tuvieron un reconocimiento a través de su elección en el mejor quinteto de la jornada o como una de las paradas destacadas. "Me voy de esta última temporada con un sabor agridulce. Empezamos muy bien en la primera vuelta siendo capaces de sacar 17 puntos, estábamos en la zona media baja y con confianza. Nos vino muy mal el tema del COVID-19 y, por desgracia, casi todos los equipos ha habido casos. Solo hay que pedir disculpas a la afición, pero también decir que volveremos con más fuerza", comenta Conejo.

Moli, valedor de este guardián de la portería, recibe más muestras del cariño que se ha ganado. "Siempre que he estado aquí, desde el primer momento y hasta el último partido de este curso, ha sido con Moli. Le agradezco todo, porque me ha dado la confianza que necesitaba y si no fuera por él, no estaría aquí. Le doy las gracias una vez más por todo y le deseo toda la suerte del mundo ahora como director deportivo que va a estar apoyándonos, aunque en un segundo plano, él va a estar ahí. Si estamos arriba e intentamos subir, va a ser por él, por todo el cuerpo técnico y el equipo", admite. Por otro lado, Conejo también se refiere al nuevo técnico. "Con Tete me llevo muy bien, es un gran entrenador y siempre me ha dado mucha confianza y me ha arropado. Solo tengo que seguir trabajando como lo hago, estar concentrado y, con todo esto, llegarán los resultados. Al final estaremos ahí arriba”, reconoce. Y, por último, se dirige a la afición. "Que vengan a apoyarnos, van a disfrutar mucho otra vez y seguro que le vamos a ofrecer grandes batallas. Solo pedirles que confíen en nosotros y la recompensa siempre llega", termina.