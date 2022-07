Los posibles rivales del Costa del Sol Málaga para iniciar la EHF European League

Esta temporada se celebra la tercera edición de la EHF European League, la segunda competición del balonmano europeo. En ella estará el Costa del Sol Málaga por primera vez en su historia después de ser subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola. Un salto competitivo que demuestra la ambición de las panteras, que suben de manera importante la exigencia. Pero tendrá que superar dos eliminatorias de la fase de clasificación, a doble partido, para clasificarse para la fase de grupos. El sorteo de la primera de ellas lo realiza la EHF en su sede de Viena este martes a las 11:00 horas y podrá ser seguido en directo por el canal de YouTube y por la página de Facebook de la federación.

El equipo malagueño se encuentra el bombo uno junto a otros ocho equipos: Yalikavaksport Club (Turquía), ZRK Bjelovar (Croacia), DHC Plzen (República Checa), Hypo Niederosterreich (Austria), ZRK Zeleznicar-Indija (Serbia), Spono Eagles (Suiza), Thuringer HC (Alemania) y MKS FunFloor Perla Lublin (Polonia). Su rival en esta segunda ronda clasificatoria (existe la primera pero no se juegan partidos) saldrá del bombo 2 que lo componen los siguientes conjuntos: HC Dalmantika Ploce (Croacia), Vfl Oldenburg (Alemania), Nykobing Falster HB (Dinamarca), Siofok KC (Hungría), SCM Gloria Buzau (Rumanía), Chambray Touraine HB (Francia), Fana (Noruega), Rocasa Gran Canaria (España) y LC Bruhl (Suiza).

Hay que aclarar que no hay restricción de países, por lo que las de Suso Gallardo se pueden enfrentar al Rocasa Gran Canaria, al que ya se midieran en la final de la EHF European Cup en la anterior campaña. El que salga primero jugará la ida como local (8-9 octubre) y la vuelta como visitante (15-16 octubre). Las malagueñas tendrán que hacer el primer reajuste en el calendario liguero, aunque la competición europea prevalece. Si supera esta eliminatoria ya estará en la tercera, donde ya entra el Super Amara Bera Bera, campeón español. No obstante, ya se conoce que ahí los clubes españoles no podrían enfrentarse porque estarían en el mismo bombo.

En esta edición del segundo torneo continental no estará el SG BBM Bietigheim, vigente campeón y que jugará la EHF Champions League. Hay cuatro equipos, los de mayor coeficiente, ya con el billete para la fase de grupos, que se iniciará en enero. Ikast Handbol (Dinamarca), DVSC Schaeffler (Hungría), Paris 92 (Francia) y Molde Elite (Noruega) son los que están en un escalón casi inexplorado para los equipos españoles. En la tercera ronda, que se disputa en diciembre, se incorpora el subcampeón, el Vibork HK sueco, y otros tres participantes que bajan del primer nivel europeo: BV Borussia 09 Dortmund, Podravka Vegeta y IK Sävehof. Habla bien del nivel de esta EHF European League en la que se embarca el Costa del Sol Málaga. Este martes empieza la aventura.