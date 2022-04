La ruta terrícola de Alejandro Davidovich

No ha sido óptimo el comienzo de temporada de Alejandro Davidovich, que ganó cuatro partidos y perdió siete en los siete eventos que intervino desde que arrancó 2022. Hay que añadirle las participaciones en la ATP Cup de Australia y la Copa Davis en casa, en Marbella. A nivel de tenis, salvo en la derrota en Miami ante Korda, su nivel ha sido mejor que el de los resultados. Perdió en un partidazo con cuatro tie breaks con Aliassime en Australia, perdonó a Sinner en Dubai cuando le estaba sobrepasando totalmente, le exigió al máximo a Tsitsipas en Rotterdam hasta el tercer set, igualmente sucedió en Indian Wells con Shapovalov... Buenos partidos ante Top 15 del mundo que no salieron adelante. Y eso cuesta puntos, lógicamente. La gira americana no fue demasiado bien.

Desde el puesto 43 del mundo, Davidovich trabaja ya en la Costa preparando la temporada de tierra, en la que defiende muchos puntos, los cuartos de final en el Masters 1000 de Montecarlo y en Roland Garros. Debe obtener buenos resultados en estos dos meses de competición para seguir teniendo acceso a los mejores cuadros de manera directa. Y el malagueño ya tiene prefijada su ruta hasta Roland Garros. Puede variar en función de si avanza muchas rondas y pudiera saltarse algún torneo.

La ruta comienza en el ATP 250 de Marrakech, donde partirá como sexto cabeza de serie, desde el próximo lunes. En el torneo marroquí tiene una buena oportunidad. El primero es el inglés Daniel Evans, número 29 del mundo. Ha entrado con una wild card Dominic Thiem, campeón del US Open, que regresó en Marbella después de un año fuer y fue eliminado en primera ronda en el Open de Andalucía.

La siguiente semana es el ATP Masters 1000 Montecarlo, en el que accede al cuadro final también. El año pasado se sintió bastante bien, ganando a un Top 10 como Berrettini y lesionándose en cuartos de final tras un gran primer set ante Tsitsipas. Seguirá después con el ATP 500 de Barcelona, el clásico Conde de Godó, en el que el año pasado estuvo mermado por la lesión previa. Después llegará el ATP 250 Estoril, donde en 2019, aún con 19 años, explotó con la victoria ante Gael Monfils alcanzando las semifinales, instancia que aún no ha podido superar en un torneo ATP.

Quedan después dos platos fuertes, en el ATP Masters 1000 de Madrid, donde el año pasado llevó al tercer set a Medvedev, y en el ATP Masters 1000 Roma, donde fue eliminado por Djokovic. Una semana de descanso y a por Roland Garros, donde en 2021 consiguió su mejor resultado como jugador profesional al plantarse en los cuartos de final del torneo parisino.