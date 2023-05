PP y PSOE, a por los pactos en Málaga mientras engrasan la maquinaria electoral

Lo podía parecer un mar en calma tras la ola azul que bañó la provincia este domingo, no lo es tanto. Quedan aún 19 municipios por saber quién será su alcalde dentro de veinte días. Los pactos están en el aire en ciudades tan importantes como Mijas o Vélez-Málaga, pero no son las únicas ciudades a las que hay que prestar atención en esta carrera por encontrar un consenso que sitúe a uno u otro alcalde. Existe la posibilidad de que algunos, incluso, no lleguen a un acuerdo y deba regir el municipio la lista más votada en minoría. Veremos.

Pero no es la única ola que ahora se tiene en mente entre los dos grandes formaciones. El anuncio este lunes de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones nacionales al 23 de julio, en pleno período de temporada alta vacacional ha vuelto a activar, si es que había llegado a pararse, la maquinaria electoral.

Lo que se esperaba que fuera una calma tensa durante el verano explotó como una bomba en las formaciones políticas, sin tiempo casi a maniobrar en una dirección u otra. El PP buscará este mes de julio la tercera victoria incontestable que aúpe a Feijóo a Moncloa, mientras que el PSOE tratará de hacerse fuerte en su gestión nacional y tapar los malos resultados con un domingo que deje buen sabor de boca en la sede de Fernán Nuñez. Sería la primera del ciclo electoral que se abrió con las andaluzas.

Ambas áreas centran la atención de los partidos, en los que no hay tiempo para el receso. Este mismo martes la presidenta de los populares en la provincia, Patricia Navarro, ya anunciaba que la formación ya trabaja en la gobernabilidad de otros municipios como Alhaurín el Grande, Vélez-Málaga y Mijas donde, "no siendo primera fuerza política por primera vez tras varias convocatorias electorales, quizás haya ahora más opciones de gobernar que en otras ocasiones", ha especificado.

Acabar gobernando en estos tres grandes municipios serían el broche popular a una noche de euforia en la que consiguieron 40 mayorías absolutas, ocho más que en 2019, "logrando uno de los objetivos marcados por este comité de campaña, que era tratar de equiparar la victoria electoral de 2022", ha manifestado, incidiendo en que "el PP tiene opciones de gobernar en todas las ciudades con más de 30.000 habitantes de la provincia y en 12 de las 16 ciudades con más de 20.000 habitantes". Esto supone que tres de cada cuatro malagueños estén regidos –aunque el porcentaje puede aumentar de conseguir cristalizar los citados pactos– por alcaldes populares.

En el PSOE están trabajando para que conseguir gobernar –o que no gobierne el PP– en todos los municipios que aún están en el aire. El de Vélez podría ser un caso de esta segunda opción, en la que de dar la llave a un tripartito en el que no sería la opción más débil, podría arrebatarle la Alcaldía a Lupiánez, candidato del PP que encabezó la lista más votada.

Todos estos pactos pueden influir, además, en las elecciones nacionales, en las que ambas formaciones piensan poner toda la carne en el asador. Con la incógnita de cómo influirá en la participación convocar los comicios en el centro del verano, Navarro también destacó que los populares están prestos para recoger el guante que les han lanzado con el éxito de los dos anteriores comicios "los malagueños nos van a reclamar el mismo éxito electoral el próximo 23 de julio y desde ya les decimos que en el PP de Málaga no nos conformamos y queremos seguir avanzando, porque quien gana con estos resultados no es la formación, sino los malagueños", afirmó.

En Benaoján, la mano tendida del PSOE para un pacto con los populares

La alcaldesa de Benaoján, Soraya García (PSOE), que el pasado domingo perdió la mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones del año 2019, se mostró abierta a la posibilidad de explorar un acuerdo de gobierno con el Partido Popular, fuerza que no tenía representación y que obtuvo 3 concejales.

García, aseguró que “los que me conocen saben que cuando se trata de mi pueblo no miro las ideologías”, al tiempo que reconocía que ya había transmitido al candidato del PP la opción de abrir negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo.

Eso sí, solo lo intentará con los populares, ya que cerró la puerta a explorar posibles pactos con Asociación Progresista de Benaoján encabezada por el exalcalde, Francisco Gómez, al considerar que su mandato fue muy perjudicial para el municipio. “Es la única línea roja”, dijo García.