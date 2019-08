Hace tan solo un año Pablo Aguado era aún desconocido para el gran público. Una situación que cambió radicalmente en la pasada Feria de Abril, cuyo triunfo puso su nombre en la boca de todos los aficionados. Desde entonces, este joven sevillano ya comparte mesa con las figuras, con los que se ve las caras cada tarde. Durante la entrevista, sus respuestas son como sus faenas. Breves y naturales. El lunes 19 se presentará como matador de toros en La Malagueta en la corrida Picassiana, compartiendo cartel con "El Juli" y José María Manzanares.

-¿Ha asimilado ya todo lo que supuso la tarde Sevilla y lo que está viniendo después?

-Lo tengo más asimilado con el tiempo, pero no se termina de asimilar, aunque no quiero estar constantemente mirando hacia atrás.

-¿Ha sido duro el camino?

-Ha sido y es duro. Hay muchas tardes en la que las cosas no salen como uno quiere y hay mucho sacrificio y muchas horas detrás.

-¿Es Pablo Aguado el último eslabón del toreo clásico?

-No me gusta hablar de mí, no seré yo quien lo diga. Es una cosa que lo tiene que decir el aficionado.

-¿Torea como es? ¿Cómo es Pablo Aguado fuera del ruedo?

-Sí, toreo como soy. En la vida también me gusta la sencillez y me considero una persona normal. Sobre todo en invierno me gusta mucho ir al campo, la cacería, estar en casa de mis padres…

-¿Es posible lograr la regularidad con el concepto tan puro del toreo que tiene?

-Es difícil porque para expresar mi concepto hace falta que el toro ponga de su parte, pero no me gusta excusarme en mi concepto por el hecho de que a veces no tenga regularidad. Creo que hay un punto intermedio entre la regularidad y mi concepto que debo de encontrarlo.

-Su debut en Málaga se presenta como una de las grandes tardes del abono, ¿pesa la responsabilidad de saber que le espera tanta gente para esa corrida?

-Es una responsabilidad que pesa pero que a la vez es bonita porque, por un lado, tienes la responsabilidad de complacer a tanta gente con ilusiones, pero, por otro lado, sabes que si tienen ilusión es porque te esperan para bien.

-A raíz de su triunfo en Sevilla, ¿ha sentido un tratamiento diferente por parte de los públicos cuando está en el ruedo?

-Quizá con mayor expectación y con un cariño especial.

"Cuando estoy delante del toro y estoy a gusto salen cosas que ni uno mismo se imagina"

-¿De dónde nace la inspiración de Pablo Aguado?

-(Resopla y se queda pensativo) Es difícil encontrar de dónde nace. No lo sé… Cuando estoy delante del toro y estoy a gusto salen cosas que ni uno mismo se imagina.

-Su familia materna es malagueña, ¿qué recuerdos tiene de la ciudad en algunas de sus visitas?

-Mi primer recuerdo de Málaga fue de niño cuando me hospedé con mi familia en un hotel que había cerca de la plaza de toros y me impresionó mucho el tamaño de la plaza. Ese es uno de mis primeros recuerdos que tengo de la ciudad.

-¿Lucirá algún traje especial para la corrida Picassiana?

-Sí, voy a llevar un traje picassiano inspirado en el Guernica.

-¿Cuál es su obra preferida de Picasso?

-Quizá la más significativa sea el Guernica y por eso he decidido que el traje esté inspirado en esa obra.

-¿Por qué desde el mundo de la cultura últimamente se quiere dar la espalda a la tauromaquia?

-Por el simple hecho de la politización que se ha hecho de la tauromaquia para atacarla. Gracias a Dios en los últimos años se está equilibrando la balanza con una politización para defenderla.

-¿Sigue la actualidad política?

-Sí, claro.

-¿Y cómo ve la situación del país?

-Preocupante, sobre todo porque con el sistema político actual se hace muy complicado, con una variedad tan grandes de partidos con un alto número de votos, casi prácticamente imposible que alguno tenga mayoría absoluta y eso conlleva una serie de pactos que hace que el resultado final sea muy distinto a lo que el pueblo vota.

-Usted, licenciado en empresariales, rompe los estereotipos del torero sin estudios… ¿Existen demasiados estereotipos en torno a la tauromaquia?

-Sí, es un mundo bastante estereotipado, pero quizá por la falta de conocimiento. Una vez que entras en él te das cuenta que los estereotipos son eso, solo estereotipos.

-¿Qué está haciendo mal el mundo del toro para no atraer a la juventud?

-Quizá hemos tardado en ser conscientes de que a la juventud taurina hay que educarla. Es un mundo en el que no se nace sabiendo y los precios deberían estar más adecuados para atraer a ese público joven.

-El cartel soñado…

-(Piensa durante unos cuantos segundos). No te sabría decir, la verdad, porque decirte a dos sería dejar en el camino a muchos compañeros con los que me hace ilusión. Sí te diría una plaza, que es Ronda. La Goyesca es una cita soñada para todos los toreros.