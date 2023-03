José Mota y Pepe Viyuela apelan al sentido terapéutico y libre de la comedia en 'El hotel de los líos'

Dos maestros del humor como son Pepe Viyuela y José Mota, acompañados por Paz Padilla, Antonio Resines y Diego Arroba El Cejas, además de un nutrido grupo de niños, llegan a los cines el próximo 24 de marzo con la comedia El hotel de los líos. García y García 2, dirigida por Ana Murugarren. Sobre la importancia y la necesidad del género, el regalo terapéutico de la risa, el frío y los osos polares han charlado los actores poco antes de la presentación de la película en la Sección Premiere del 26 Festival de Málaga.

-¿Cuáles son los ingredientes principales de El hotel de los líos?

-José Mota: Desde que esta maldita pandemia nos ha tenido secuestrados dos años y medio, tenemos todos la necesidad de ponernos al día con el tiempo que hemos no vivido de alguna manera y creo que hay una necesidad de consumir comedia y de divertirse brutal. Yo creo que esta película es una comedia muy entretenida para todos los públicos, para que la familia vaya y se divierta, que compartan algo bonito y que nos hace olvidar lo malo. La misión de la comedia es divertirnos, sacarnos una sonrisa y entretener.

-Pepe Viyuela: También pretendemos que sea una fiesta de recuperación del público para los cines, que las salas vuelvan a recibir muchas visitas, que las butacas estén llenas. No hay nada vergonzoso en reconocer que queremos que la gente vaya a ver la película, queremos que esto se traduzca en datos económicos importantes, ojalá sea así.

-¿Aunque sean necesarias estas películas están un poco denostadas?

Pepe Viyuela: Sí, yo creo que en general la comedia juega como en la segunda división, tanto del teatro como del cine, quizás en la televisión un poco menos. Pero yo lo tengo bastante asumido y no me importa ni me duele. Tengo tan asumido que la comedia, los cómicos, la gente que pretendemos hacer reír tenemos una misión, un trabajo importante que consiste en hacer una reconstrucción interna de nuestro espíritu, de lo que somos, una invitación a exhibir nuestra mejor cara y nuestra parte más luminosa. Yo creo que la comedia, siendo denostada, es muy apreciada. La gente puede hablar mal de estas comedias pero da gusto verlas, incluso aunque luego no te atrevas a confesarlo.

José Mota: Es verdad que la comedia es un género mucho más denostado que el drama. ¿Pero qué hay más serio que el humor? Hay una frase que dice que "no hay nada más serio que ver a un niño jugando" y de esto va la comedia, de volver a ser niño, de divertirse. Aunque es verdad que los reconocimientos y los premios van normalmente a los dramas, al sufrimiento, no sé por qué.

Pepe Viyuela: La comedia nunca es una trivialización de la realidad, es un análisis distinto, es una forma de mirar con unos ojos quizás más cerca de la infancia, con ojos que buscan la esperanza. El sentido del humor, la risa, es ese signo de la inteligencia humana que nos permite no olvidar los problemas, sino sobrevolarlos y tratarlos de otra manera.

José Mota: Yo añadiría que la comedia es de las pocas cosas que se atreve a sacarle la lengua a la muerte, la muerte como metáfora del miedo. Donde hay comedia no hay miedo y donde no hay miedo hay libertad y felicidad, al fin y al cabo. La comedia nos hace libre. Estamos en un tenderete que se llama comedia y que no quiero cambiar, me ha dado tanto a nivel personal... La gente que tenemos la suerte de vivir ofreciendo a los demás o intentando ofrecer una sonrisa tenemos un regalo. Primero porque es terapéutico para mí, me siento muy bien ofreciendo esto a la gente, esto es impagable. Le tengo tal respeto al humor...

-¿Cómo ha sido trabajar con este elenco tan grande, con tantos niños?

Pepe Viyuela: Creo que es la primera vez que estoy con tantos niños en una película y ha sido instructivo. Creo que son los grandes maestros de la vida y de la comedia. Por lo menos yo que me siento fundamentalmente payaso siempre me fijo mucho en como miran y actúan los críos, en sus relaciones personales y con los objetos. Son los grandes maestros.

José Mota: Cuando ves actuando a los niños normalmente tienen verdad plena porque no tienen miedo, están jugando y el juego es sincero, es verdad. Es una experiencia muy bonita trabajar con chavales, porque se lo toman como nos lo deberíamos de tomar todos. Al fin y al cabo somos contadores de historias y hay veces que nos toca mover emociones hacia la emotividad y el llanto. Todo lo que conlleva mover emociones y es un reto, es bonito, pero la sonrisa, la carcajada, la risa siempre es sanadora y curativa. Me seguiré quitando el sombrero siempre con la comedia. Tengo un proyecto que acabo de terminar de escribir hace bien poco que habla de eso, de la importancia de la comedia en la vida.

-¿El rodaje ha sido divertido?

Pepe Viyuela: Ha sido divertido, intenso, teníamos que rodar en un tiempo limitado, con frío, con mucho frío, pero todas esas pequeñas penalidades se han superado ampliamente porque nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido y nos íbamos a casa contentos. Ha sido un buen rodaje.

José Mota: He pasado más frío que en el Polo Norte cuando estuve con Calleja, lo digo totalmente en serio. Allí fu¡ preparado, llevaba siete u ocho capas. Recuerdo que para hacer pis en el hielo, bajar el pantalón, mear y subirlo era un solo ejercicio, un solo movimiento de tres segundos. Es que estábamos a 40 grados bajo cero y, encima, había que tener cuidado con los osos, que ya habían hibernado lo suficiente y buscaban comida. Y el oso tiene un correr engañoso, porque corre más que tú bastante...