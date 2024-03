Sonia Méndez, directora de 'As neves': "Es un retrato de los jóvenes que viven entre internet y lo analógico"

En As neves, un pueblo gallego de montaña, una noche un grupo de adolescentes celebra una fiesta y se droga con setas por primera vez. Al día siguiente, al despertar una de sus amigas ha desaparecido y están incomunicados. A partir de ahí, según su directora, Sonia Méndez, les suceden diferentes cosas que hacen que tengan que tomar decisiones y enfrentarse a sus emociones de una forma que nunca habían vivido.

–¿Por qué As Neves?

–As Neves es un pueblo de Galicia, pero no donde se rodó la película, que fue en Fonsagrada. Es un nombre ficticio para una localización real. Neves es nieve en gallego y también es el nombre de mi abuela, que también tiene su historia y que se llama Neves.

–¿Qué tiene esta película para atrapar al público?

–Es un puzle que tiene muchas más piezas. Es un retrato de jóvenes que viven en el limbo entre la hiperconectividad, o sea, internet, redes sociales, móviles, tecnología y un mundo más analógico y más natural, más aislado. Son jóvenes que viven en entornos aislados, pero en contacto con internet y con el universo a través de sus móviles y cómo esos dos mundos conviven y a veces colisionan o a veces uno desaparece y el otro toma más fuerza.

–¿Y por qué adolescentes?

–Primero porque considero que es bastante paradigmático el uso que los adolescentes hacen de las nuevas tecnologías, también porque me interesa mucho ese momento vital cuando todo el mundo te dice lo que tienes que hacer y te hablan del futuro y lo único que quieres es vivir el presente. Luego me interesa mucho el trabajo con los actores. Las emociones adolescentes son casi siempre vividas por primera vez, con muchísima intensidad y sienten a lo mejor agobio o miedo. Son cosas que empiezan a entender, pero todavía están en el limbo de hacerse un ser, un adulto. Es una época en la que están descubriendo quiénes son y viviéndolo todo con muchísima intensidad.

–La película viaja con ellos a través de sus emociones.

–Sí, hay una fiesta, se toman unas setas al principio de la película y empiezan a pasar una serie de cosas a las que se tienen que ir enfrentando. En definitiva, evolucionan y al final no son los mismos, porque hacen un viaje más acelerado y más dramático porque desaparece una compañera. Estamos condensando en una película un proceso adolescente hacia la madurez.

–¿Y qué sentimientos experimentan?

–Hay un sentimiento bastante importante que es el de la culpa que no entienden. También sienten otras emociones, pero tampoco saben asociarlas, es decir, que hay una especie de puzle que resuelven de manera muy distinta a como lo haría un adulto porque un adolescente que lo ve de otra manera.

–¿Cómo es la vida de los adolescentes que viven en un pueblo encima de la montaña?

–En Fonsagrada, donde se grabó la película, viven como mucho 20 adolescentes. Todos se conocen, aunque no todos viven en el núcleo porque viven en una casa a las afueras. Van al instituto desde su pueblo y para entretenerse pues tienen un bar, al que a algunos les encanta estar allí y a otros no. La realidad de estos chicos es muy distinta al resto de adolescentes, por ejemplo, de la zona urbana, menos sofisticado.

–¿Cómo ha sido el trabajo con los actores?

–Todos son actores noveles, a excepción de uno que ya había hecho una película antes, pero hicimos un casting en Galicia. Cuando tuvimos nuestro reparto empezamos a ver quiénes podían ser cada uno y fuimos generando esa pandilla que no existía y ahora si los ves juntos parecen amigos de toda la vida. Tenía que ser así porque ellos sostienen toda la película. Realmente era imprescindible que el reparto fuese muy bueno, que ellos lo hiciesen muy bien, que estuviese muy bien trabajado porque están ellos todo el tiempo en plano. O sea, no se sujeta la película de otra manera. Es el paisaje y ellos.

–No es la primera vez que dirige y también tiene experiencia en dirección, guion, actuación y producción. ¿Con cuál de estos trabajos se quedaría?

–Ahora mismo me quedo con dirección y guion porque para mí es más divertido y más completo. Si me sale algún trabajo de actriz lo haría, pero me gusta mucho más la parte de la dirección. Digamos que si trabajas como actriz es muy interesante, pero eres una pieza más y la dirección consiste en poner todas esas piezas juntas y hacer ese puzle para que todo funcione.