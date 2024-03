'Nina', el western femenino de Andrea Jaurrieta, aterriza en el Festival de Málaga

Nina ha sido el último proyecto dirigido por Andrea Jaurrieta, y el segundo largometraje de su carrera como cineasta, tras el éxito de su ópera prima Ana de día, un filme que llegó a estar nominado a los Goya en la categoría de mejor dirección novel.

La película dramática de suspense se estrenará este lunes en el Festival de Málaga, en el que además competirá por llevarse la Biznaga de Oro. El elenco está compuesto por Patricia López Arnaiz como el personaje principal junto a Darío Grandinetti, Aina Picarolo e Íñigo Aranburu. Cuenta además con Álex Lafuente y José Nolla como productores.

El thriller, que ha sido descrito por su directora como “un western femenino contemporáneo”, cuenta la historia de Nina, interpretada por López Arnaiz, una mujer de 45 años que ha regresado a su ciudad natal escopeta en mano, un lugar ficticio llamado Arteire, en busca de venganza. Grandinetti ha sido el encargado de dar vida a Pedro, el causante de un trauma que ha acompañado a Nina y que ha estado presente en su vida durante 30 años.

López no es la única protagonista de la película, también lo es el maltrato. En la cinta se ha tocado muy de cerca lo que es sufrir un abuso sexual, concretamente siendo menor. Respecto a este tema, la actriz, ha querido recalcar la complejidad del asunto: “Impregnarse realmente y acercarse a esa realidad no es tan fácil como leer una noticia. Muchas veces las personas juzgamos desde el desconocimiento. Pero es muy heavy como chavalas superjóvenes llegan a entrar en una espiral de la que no saben como salir”.

“Este tipo de violencia pasa a través de unas manipulaciones, y respecto al tema del consentimiento, hay que ponerse en el lugar de los menores. Ellos todavía no han vivido, no tienen experiencias, no saben identificar lo que son relaciones de igualdad en las que puedan ser libres de su consentimiento”, ha expresado López.

El guión, escrito por la propia Jaurrieta, es una adaptación de la obra de teatro Nina, de José Ramón Fernández, galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2011. Dicha pieza teatral está a su vez inspirada en la novela de Antón Chéjov, La gaviota. La directora ha explicado que a la hora de escribir, intentó "jugar con ambos textos", centrándose más en el trabajo Fernández para aplicarlo al pasado de Nina, y recurriendo a Chéjov para el futuro.

Este western, ambientado irónicamente en la costa, ha contado con Mundaka, Bermeo, la Playa de Laga y Busturia como lugares de rodaje. Distribuida por BTeam Pictures y producida por Producen Irusoin, Icónica y Lasai Producciones, la firma de Jaurrieta. Su estreno en cines en España está fechado para el 10 de mayo de 2024. Ha contado además con el respaldo del ICAA, el Gobierno Vasco, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Navarra.