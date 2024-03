Todo lo que puedes ver el 4 de marzo en el Festival de Málaga 2024

Comienza una nueva semana, y continúa la programación del Festival de Málaga. Este lunes 4 de marzo viene cargado de más películas, cortos, series, documentales y premios. La ciudad se convierte una vez más en la capital de la industria audiovisual española e iberoamericana.

En esta cuarta jornada se proyectará la nominada a mejor película de animación en los premios Óscar, Robot Dreams de Pablo Berger. Hay programado un Cinefórum, en el Teatro Cervantes a partir de las 10:00 horas, de la película de Campeonxs. De la sección oficial, se estrenarán Nina (segundo largometraje de Andrea Jaurrieta), Los Terrenos y Los pequeños amores. También se proyectará la Película de Oro, Los nuevos españoles, de Roberto Bodegas.

Programación lunes 4 de marzo

La programación completa del Festival de Málaga incluye cerca de 250 proyecciones. Estos son los títulos que se pueden ver este lunes 4 de marzo:

08:30 - Nina. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

10:00 - Campeonex. Cinefórum. Teatro Cervantes.

10:00 – Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 4).

11:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 5).

12:30 – Los pequeños amores. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

16:00 – Historia de Pastores. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 - Equibocados + El Bizcocho de Alfonso XIII + Basajún 2, El regreso al Terruño. Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:00 – Cortometrajes Animazine Sección Oficial. PROGRAMA ÚNICO: Wan, de Victor Monigote / Malkoak, de Sonia Estévez / La suerte de Katalina, de Guillermo Ordás Blanco / Kapitan, de Andrei Simkin / Fashion Victims 2.0, de María Lorenzo Hernández / Homework, de Nacho Arjona / Dennis, de Carlos Beceiro, Guillermo Garzón / Mortelli, un cas perdut (Mortelli, un caso perdido), de Ben Fernández / First Coin, de Anna Juesas, Sonia Sánchez / Todos mis colores, de Marc Riba, Anna Solanas / Estimada Ángela, de Paco Sáez, José Luis Quirós / Cafunè, de Lorena Ares, Carlos F. de Vigo / To Bird or Not To Bird, de Martín Romero. Cine Albéniz (Sala 2).

16:30 – DragonKeeper (Guardiana de Dragones). Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

16:30 – Puntos Suspensivos. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

17:00 – Nos vemos en la otra vida. Series. Cine Albéniz (Sala 1).

17:00 – Los Terrenos. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes

17:00 – La Primera Mirada. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

17:00 – Insumisas (vose) + Antes de que se poña o sol (Antes de que se ponga el sol) (vose) + Es Movimiento + No me dejes así + Y tú más + Ante un Espejo Roto. Afirmando los derechos de las Mujeres. Sala María Victoria Atencia.

18:30 – Golán. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

18:30 – Pájaros. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

18:30 – Por tus Muertos. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

18:30 – Los Nuevos Españoles. Película de Oro. Cine Albéniz (Sala 2).

19:00 – La vida de Brianeitor. Pases Especiales. Teatro Echegaray.

19:00 – Viaje alrededor de mi ordenador + Artefacto 71. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

19:30 - Nina. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

20:00 – Camino Roya. Un mapa de ida y vuelta + Dona + La Mujer Ilustrada + Amb La Boca Petita (vose) + Bridie + Aamelat. Jornaleras de la Guerra. Afirmando los derechos de las Mujeres. Sala María Victoria Atencia.

20:30 – Radical. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 4).

20:30 – Tras el Cristal. Sesiones Especiales. Cine Albéniz (Sala 3).

21:00 - Calladita. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

21:00 – It was hot that day: a Jandiman Story + Otro Sol. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

21:30 – El Salto. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

21:30 – Historia de Pastores. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 2).

21:30 – Samuel: Hollywood vs Hollywood. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

21:30 – Radical. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

21:30 – Valoa Valoa Valoa (vose). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1).

22:15 – Los Pequeños Amores + Premio Málaga. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.