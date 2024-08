El rapero estadounidense 50 Cent dará dos conciertos en el Olivia Valere de Marbella: fechas y entradas

El artista estadounidense 50 Cent estará este próximo lunes 19 y martes 20 en Málaga, concretamente en Marbella, en el famoso night club Olivia Valere, donde tiene programado dos conciertos ambas noches de los que ya están volando las reducidas entradas para verle entre los fans del rapero.

"¡El evento más grande del verano! Prepárate para otra edición con entradas agotadas", anunciaban de parte de la promotora tras anunciar a 50 Cent, que ya ha lanzado y agotado el primer lote de entradas con un precio de 100 euros para el lunes 19, dejando el segundo lote a un precio de 150 euros. Las entradas se puede conseguir a través de www.tickettailor.com.

Curtis James Jackson III, más conocido como 50 Cent, es uno de los raperos más reconocidos del mundo, además de ser también productor, actor y empresario. Nacido el 6 de julio de 1975 en Queens, Nueva York, comenzó su carrera musical a finales de la década de los 90. Su gran oportunidad llegó cuando fue descubierto por Jam Master Jay de Run-D.M.C., quien le ayudó a perfeccionar sus habilidades musicales. Posteriormente, Eminem y Dr. Dre lo firmaron con Shady Records y Aftermath Entertainment, respectivamente, lo que llevó a su álbum debut Get Rich or Die Tryin (2003) a convertirse en un éxito mundial.

El éxito continuó con su segundo álbum, The Massacre, en 2005, que consolidó su posición en la industria musical. Este álbum, con temas como Candy Shop y Just a Lil Bit, vendió más de un millón de copias en su primera semana. Además de su carrera musical, 50 Cent ha incursionado en la actuación, protagonizando y produciendo la película semi-autobiográfica Get Rich or Die Tryin y apareciendo en otras películas como Home of the Brave y Escape Plan. Su versatilidad le ha permitido destacarse tanto en la música como en el cine.

Las entradas de 50 Cent en Marbella dan acceso prioritaria al club Olivia Valere tanto el lunes 19 como el martes 20 –existe un abono para los dos días por 200 euro–, acceso a zona VIP, también cartera ampliada de bebidas y 'cuidado personal'. Destacan que la entrada al club es a partir de 18 años (requiere físico, DNI, pasaporte o permiso de conducir) y que se exige código de vestimenta es casual elegante (no permiten camisetas sin tirantes, camisetas sin mangas, pantalones cortos deportivos, sandalias, chanclas, ropa de playa o jersey/ropa deportiva). La entrada está fijada a las 23:45 y cierran a las 5:00.