Agua helada para bañarse en la preciosa Grazalema de Málaga

Se llama Charco Frío y da lo que promete: agua a baja temperatura en pleno verano. Está en un paraje de alto valor ecológico, en el término municipal de Benaoján, uno de los pueblos de la provincia de Málaga en el que el agua es la gran protagonista de su entorno y donde extiende su territorio el parque natural de Grazalema. Aunque es Cádiz la provincia protagonista de este espectacular espacio natural, también hay una porción de él situada en los márgenes de la provincia malagueña y tanto el Charco Frío como la Cueva del Gato están en ese territorio. El agua llega hasta el paraje de una manera poco habitual: por un río subterráneo.

El Guadares no sólo es el protagonista de esta peculiar charca con el agua fría en plena época estival, también forma varias de las cavidades más espectaculares de la provincia. Una de ellas, es la Cueva del Hundidero, un espacio espectacular con una entrada de dimensiones colosales y un techo de más de 50 metros de alto que no es lo más sorprendente en la localización. El Hundidero posee formaciones únicas y es un lugar de obligada visita para los amantes de la espeleología. El río Guadares forma esta cavidad y un sistema espeleológico en la que es la Cueva del Gato el punto de acceso más conocido, precisamente porque en el entorno de la apertura está el charco frío. Las imágenes de la cueva son espectaculares, pero es una cavidad difícil para recorrer y que precisa de acompañamiento y permisos necesarios ya que no está habilitada para las visitas del gran público. Si se quiere disfrutar de una experiencia espectacular en este sistema de cuevas, es la del Hundidero la que proporciona las mejores visitas y en la que se puede reservar una excursión. El enclave es uno de esos lugares que aún exploran los espeleólogos y que han conseguido cartografiar 9000 metros cuadrados de cuevas de todo el sistema Gato-Hundidero en conjunto.

Baños fríos y un bonito entorno natural

El Charco Frío se forma porque el río subterráneo que ha formado el sistema de cuevas sale a la superficie. Su temperatura es bastante más fría que los cauces de agua que están en superficie y, además, el contraste con las altas temperaturas ambiente que proporciona el verano hace que la sensación de frescor sea aún mayor. Por eso hay que tener cuidado al bañarse en ella par evitar problemas con el cambio de temperatura corporal y tomar las precauciones necesarias para no sufrir ningún percance de salud en el baño, algo que puede parecer inusitado, pero que ocurre. Tomada las precauciones necesarias para evitar un síncope, el baño en el charco frío puede ser muy placentero, aunque normalmente no muy largo por la peculiar temperatura del agua. En función del caudal, el charco tiene partes bastante profundos con las que también hay que tener precaución.

La Cueva del Gato y el Charco Frío tienen a su alrededor algunos alojamientos con encanto, que tienen un gran paisaje del que disfrutar y muchos servicios para aprovechar las posibilidades de ocio de un espacio como de este tipo. Está muy cerca de Benaoján y no está lejos de la monumental Ronda por lo que se pueden disfrutar planes más allá de los que tienen que ver con los lugares de patrimonio natural.