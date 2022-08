El ídolo de casi 5000 años con el don de la fertilidad que duerme en un pueblo de Málaga

Hay cosas únicas y espectaculares de la historia de la humanidad que se conservan en el siglo XXI por pura casualidad. El ídolo de la fertilidad de Almargen es una de ellas. El pueblo de la malagueña comarca del Guadalteba guara en su museo varias piezas excepcionales. Entre ellas, se puede contar con restos arqueológicos tartésicos que no abundan precisamente en este punto de Andalucía, además de piezas prehistóricas y de otros periodos de la vida de lo que hoy es un bonito municipio que ronda los dos mil habitantes al Norte de la provincia de Málaga. Pero no es la estela tartésica ni la espada de lengua de carpa la que atrae a personas de todo el país. El referente del espacio expositivo es una escultura de mármol blanco pulido, con una rocambolesca historia, que está datada entre el 2500 y el 1500 AC y a la que se le otorga el don de la fertilidad.

El Ídolo de la Fertilidad es uno de los elementos más curiosos que se han encontrado en la provincia malagueña. Su particular modelado aúna aspectos del hombre y de la mujer, ya que su forma y detalles fálicos conjugan con el abultamiento que presenta la talla en la zona de la teórica barriga. No deja lugar a muchas dudas de ninguno de los dos aspectos y los estudios realizados a la pieza confirman que se trata de un elemento de culto a la fertilidad que expresa el deseo de la misma por los humanos de la época. Pero, el caso es que esta pieza, desde que fuese estudiada y expuesta en la década de los 90, ganó la fama de tener el don de la fertilidad. La Revista Gibralfaro de la UMA recuerda como un par de embarazos (el de una investigadora y el de una vecina que llevaba muchos años intentando ser madre) fueron el catalizador del particular don que se le otorga a esta escultura de mármol blanco que mide medio metro y pesa unos 33 kilos. Pero las peripecias de esta pieza del patrimonio histórico andaluz no tienen eran amplias antes del estudio y de los primeros embarazos atribuidos y también lo es después.

Peregrinaciones, embarazos y defensa del monumento

El hallazgo de la pieza fue casual: un vecino de la localidad acometió reformas en su casa y de los escombros salió la peculiar piedra. El vecino no la descartó ni reutilizó, le llamó la atención y la colocó en su patio. Llegó a encalarla. Cuando le comentó al concejal de Cultura el hallazgo, éste fue verlo y a partir de ahí se tomaron las medidas para que la Universidad de Málaga estudiase la pieza. Los estudios confirmaron su alto valor arqueológico. Es un ídolo bastante peculiar, nada convencional que fue el detonante para que, junto a otras piezas que el Consistorio de Almargen tenía guardadas, se construyera el actual museo en el que se puede contemplar.

El gran valor de la pieza y su tirón entre el público la incluyó entre los bienes a exponer en el nuevo Museo de Los Dólmenes en Antequera. Esto provocó una rápida y fuerte reacción de rechazo en el municipio que hizo que la Junta reconsiderase su primera opinión y el ídolo siga siendo uno de los bienes más preciados y visitados de Almargen.

El ídolo ha recibido peregrinaciones de todos puntos de España para tratar de encontrar la manera de quedarse encinta. Hace casi una década, España Directo trataba el tema y también explicaba cómo varias parejas achacaban sus embarazos a la piedra y cómo el libro de firmas del Museo de Almargen recoge súplicas, pero también agradecimientos de visitantes procedentes de sitios muy dispares. La creencia de mucha gente de que el la estatua prehistórica encontrada por casualidad en Almargen tiene el don de la fertilidad se mantiene. Lo único seguro es que es una pieza única por muchas de sus características, digna de los mejores museos arqueológicos y que forma parte del patrimonio histórico almargeño y andaluz.