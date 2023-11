Rutas para explorar la Axarquía en una jornada de senderismo especial

La Axarquía es sin duda una de las comarcas de la provincia de Málaga que más destacan por su belleza natural, ubicación ideal para el senderismo y para aquellos a los que le encanta la exploración. Sus escenarios montañosos, bosques exuberantes, cursos de agua sinuosos y vistas impresionantes al Mar Mediterráneo crean un escenario ideal para entusiastas del senderismo y amantes de la naturaleza. Repasamos algunas rutas y caminos de la Axarquía en los que disfrutar de sus paisajes cautivadores, sólo para amantes de la naturaleza. Esta vez nos paramos entre Alcaucín y Canillas del Aceituno.

Sin lugar a dudas, la ascensión a La Maroma, el pico más alto de la provincia de Málaga con 2.066 metros de altitud, destaca como una de las rutas de senderismo más populares en la Axarquía. Con una dificultad media-alta debido a la distancia y al considerable desnivel que supera los mil metros, la ruta parte del Área Recreativa de El Alcázar en Alcaucín. Desde este punto, se inicia un ascenso que conduce hasta la cima de La Maroma, ofreciendo vistas espectaculares de las montañas del Parque Natural, la extensa Sierra Nevada y el embalse de la Viñuela. Esta ruta brinda la oportunidad de sumergirse en la naturaleza del Parque Natural de Las Sierras de Alhama, Tejeda y La Almijara.

La Ruta Botánica en Alcaucín es otra muy interesante. Esta transcurre íntegramente por este municipio y se inicia en el Área Recreativa El Río, adentrándose en la Sierra de Tejeda, parte del Parque Natural. La ruta está claramente señalizada, con un cartel informativo que indica el inicio del camino y varios paneles explicativos a lo largo del recorrido sobre la flora y fauna del entorno. Ofrece hermosos paisajes rodeados de una exuberante naturaleza, constituyendo una de las rutas de senderismo más encantadoras en la Axarquía.

También está la Ruta del Nacimiento del Río Bermuza, quizá más propia para cuando el calor acompaña, y que parte desde el centro de Alcaucín, llevándote hasta la fuente de este río. Atraviesa la Cueva de la Fájara, ubicada cerca del nacimiento del río, ya en el término municipal de Canillas de Aceituno, y que merece la pena ver. Para aquellos que prefieran una ruta más corta, ideal para niños o para quienes no deseen caminar tanto tiempo, se puede reducir a unos tres kilómetros iniciando directamente desde Canillas de Aceituno.

La Ruta de El Saltillo, en Canillas de Aceituno, es conocida como el Caminito del Rey de la Axarquía debido a sus impresionantes vistas y pasarelas. Aunque no es una ruta larga, no es apta para todos los públicos, ya que algunas partes del recorrido incluyen caminos estrechos e irregulares. Remodelada hace no mucho tiempo con la adición de un puente colgante y varias pasarelas de madera, esta ruta parte desde el centro de Canillas del Aceituno. Forma parte de la séptima etapa de la Gran Senda de Málaga y, con su reciente adaptación, se ha convertido en una de las rutas más atractivas y populares de la Axarquía.