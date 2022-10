Setas en Málaga: parajes donde encontrarlas

Conforme avanza el otoño y se producen las lluvias, quienes tienen afición por la micología empiezan a planear sus excursiones a lugares en los que se puedan recoger setas. La provincia de Málaga tiene muchos parajes ricos en este tipo de especialidades. Hay bastante variedad de setas y hongos comestibles que se reparten por la gran cantidad de parajes naturales que conforman la provincia malagueña. Es necesario resaltar que no es algo al alcance e cualquiera y que se producen muertes e intoxicaciones graves por consumir variedades de setas venenosas. Hay tipos de setas que son fácilmente confundibles e incluso las personas expertas en micología pueden dudar. Por eso, lo mejor es no recoger las setas u hongos que no se conozcan de una manera fehaciente y disfrutar de la experiencia de pasear por hermosos parajes en una época especial el año. En la provincia malagueña, los principales entornos naturales tienen muchos puntos indicados para recorrer, disfrutar y recoger setas conforme vaya llegando su época.

Sierra de las Nieves

De los lugares más bonitos aún en otoño de toda la provincia. En los pueblos de la Sierra de las Nieves, casi todos tienen alguna zona propicia para ello. Hay gran variedad de setas y hongos, de hecho algunas son tan especiales y poco extendidas que muchos micólogos optan por no recogerlas. Ojén, Tolox, Yunquera y El Burgo pueden ser las localidades más fecundas en este aspecto, y los pinares en su entorno suelen tener algunas de las variedades más conocidas.

Montes de Málaga

Cerca de la capital y bastante frecuentados por los habitantes de la línea costera malagueña, pero lo cierto es que los Montes de Málaga son un pulmón de la provincia y en él también se pueden encontrar gran parte de las setas más conocidas del Sur de la península. Además, es uno de esos lugares con unas vistas espectaculares del entorno y tienen gran cantidad de senderos, rutas, miradores y lugares en los que disfrutar de una buena jornada de naturaleza.

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

En la parte más oriental de la provincia, las sierras de Tejeda y Almijara también son un lugar con muchas opciones de ocio en el que los cursos de agua, las cumbres altas y los paisajes son más que agradables. Tiene puntos que son imperdibles para los amantes de la naturaleza y, por supuesto, bastantes zonas en las que poder encontrar setas antes de que lleguen las heladas que se dan en algunos puntos de más altitud de este punto de la provincia. Como en los otros parajes, hay gran cantidad de setas venenosas en este paraje.

Sierra de Ronda

Es uno de los paraísos micológicos del Sur de la península ibérica cuando el año es bondadoso. Son muy conocidos los parajes en torno a Cortes de la Frontera, pero también otras zonas más orientales de la serranía rondeña. Tiene una gran cantidad de variedades y al ser una localización tan amplia hay bastantes lugares en los que elegir en función del clima, las lluvias y el momento del otoño que se elija para visitarla. Uno de esos puntos de la provincia que da gusto visitar en esta estación aunque no se vaya a buscar setas. Los colores, las castañas, las tradiciones y la gran cantidad de parajes de alto valor ecológico viven una estación bonita, especialmente si hay lluvias.