Los 101 de La Legión, La Mari, Bejo y otros planes para este sábado

Sábado en un fin de semana con temperaturas al alza en una primavera especialmente frondosa en estos momentos. Así que cobran protagonismo los planes en el exterior, visitar algunos de los tesoros del Neolítico en la provincia puede ser una buena opción para pasear con tranquilidad por parajes de valor histórico y ecológico, similar al de conocer alguna de las necrópolis de diferentes épocas que esconde la geografía malagueña. Combinar elementos históricos con paisajes en plena primavera también es posible si se toman como referencia los árboles más antiguos de la provincia; los espacios romanos en la costa oeste de Málaga, que tienen asentamientos, termas aún activas y monumentos con el mar y bonitos paisajes de fondo; la selección de espacios fenicios; las montañas en las que se guardaba nieve para todo el año; o los puntos de patrimonio histórico que necesitan rehabilitación y puesta en valor aunque son visitables.

Al margen de los puntos con historia, también puede ser momento para elegir alguna de las playas para perros de la provincia y dedicarle un rato a que el animal juegue; visitar alguno de los especiales y bien cuidados jardines botánicos que viven un momento de colorido especial; hacer turismo en pareja y encontrar puntos señeros en los que inmortalizar el momento; o seguirle la pista a la masonería entre cultivos tropicales de La Axarquía. San Isidro se celebrará en bastantes pueblos de la provincia malagueña y también será un finde donde las playas tienten a la mucha gente que quiera ir bronceándose. Hay que tener en cuenta que el índice de radiación ultravioleta estará en niveles muy altos y es necesario tomar precauciones para no sufrir afecciones cutáneas. Además, hay muchos eventos planificados para este sábado en toda la provincia de Málaga. Por cierto, no hay entradas para la sesión de hoy de Escenas de vida conyugal en el Soho.

Sábado 14 de mayo de 2022

San Isidro: Son muchos los pueblos que tienen previstas actividades para conmemorar San Isidro. Son numerosos, diferentes y están repartidos por toda la geografía malagueña, así que lo mejor es consultar la lista de fiestas de San Isidro en la provincia de Málaga para este 2022. Hay planes, entornos y maneras de celebrarlo para todos los gustos. Entre las actuaciones musicales previstas en las muchas localidades que celebran San Isidro destaca la de La Mari de Chambao que empieza su gira XX Aniversario en Alameda, a las 00:30 horas. Es gratis en la caseta municipal.

Salón de la Moto: Novedades, comparaciones, exhibiciones, productos alrededor de las dos ruedas y todo tipo de detalles que tienen que ver con las motos. Es en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, la entrada cuesta seis euros (niños hasta 10 años, gratis) y estará durante todo el fin de semana. Se pueden ver, probar y comprar vehículos en el salón. El horario para el sábado es de 11:00 a 21:00 horas.

Bejo: Uno de los artistas que más está creciendo en esta primavera, su canal de Youtube da cuenta del éxito que va cosechando a base de flow. Su espectáculo es bastante demandado y la gira Tripi Hapa hace parada en la sala Paris 15 de la capital malagueña. Las entradas a 18,32 y la hora del comienzo del show, las 22:00 horas.

CallejeaTe: Festival urbano en Alhaurín de la Torre que convertirá este sábado de primavera en el casco antiguo de la localidad en un evento dedicado al público joven en el que se podrán escuchar a Alba Molina, Jammin’Dose, Shining Soul, Javi Cantero, Sr. Mirinda, Velacruz y We are not Dj’s; además habrá batallas de gallos, números circenses, cuentacuentos, números de magia, break dance.. Un programa exhaustivo que se puede consultar entero y llenará todo el día de actividades.

XXVI Día de la Naranja y Muestra Gastronómica en Istán: El bonito pueblo malagueño tiene una de sus cita ineludibles en la primavera. El Día de la Naranja se une a la Ruta de la Tapa en la localidad que fleta autobuses dese Marbella a las 12:00 horas. Habrá música en directo durante todo el día y la calle Marbella es el epicentro de las degustaciones ese las 14:30 horas. Por la noche hay programada música en directo en la plaza de Istán.

101 kilómetros de La Legión en Ronda: Una de las pruebas atléticas más señeras del país, será retransmitido por 17 cámaras en directo y es bueno consultar todos los horarios y detalles de última hora. Aunque es un fin de semana en el que Ronda tiene un gran número de visitantes, siempre se puede animar a los participantes, ver la prueba y visitar una ciudad que ofrece palacios, patrimonio musulmán y postales idílicas no sólo en su casco antiguo.

Fiesta de la Naranja, Coín: El pueblo se echa a la calle y se vive una jornada en torno a las posibilidades gastronómicas de la naranja. Una buena oportunidad de pasar el día en un lugar con un buen entorno natural y también para disfrutar del concurso de pintura rápida, las seis horas consecutivas de folclore, las degustaciones de recetas que tienen que ver con la naranja y otras actividades que llenarán el sábado de un color y sabor diferente las calles de Coín.

Fondo Flamenco: Concierto del popular grupo en el auditorio municipal del Cortijo de Torres en la capital malagueña. Millones de reproducciones y una trayectoria que le granjea decenas de miles de seguidores por toda la geografía española. El espectáculo empieza a las 22:00 horas y las entradas, desde 40 euros.

Birra & Art, Rincón de la Victoria: En la plaza Al-Ándalus de la localidad se instalará durante los tres días del fin de semana la feria de la cerveza artesanal Birra & Art que contará con música en directo las tres jornadas y una buena selección de viandas para acompañar la iniciativa. Se abre a mediodía y se cierra a la 1 de la madrugada, la música en directo arranca a las 22:00 horas. El sábado, Money Makers, pop, rock música disco. Puede ser una buena combinación junto a la visita a la Cueva del Tesoro, el sitio donde un exiliado romano, varias monedas árabes y un suizo con dinamita escribieron parte de la historia del lugar.

Circo Encantado: Tal vez lo hayan visto porque tiene su carpa instalada en el recinto ferial de Málaga capital, aunque su función de estreno es hoy viernes. Estará varias semanas en la capital de la Costa del Sol. Se trata de un espectáculo circense moderno en el que la ambientación, la puesta en escena y los de talles son tan importantes como los números. Algo diferente con el espíritu de entretenimiento que hay bajo las carpas. Hoy sábado, doble función a las 17:00 y a las 19:00 horas; las entradas a partir de 14 euros.

IV Cata de Cerveza, Antequera: Organizada por la Archicofradía del Socorro en el patio de caballos e la plaza de toros de Antequera dará ambiente al lugar durante todo el fin de semana. 20 variedades de cerveza, tapeo y viandas con música en directo y ambiente primaveral. Arranca a las 13:00 horas y dura hasta la noche con las actuaciones estratégicamente situadas para que no decaiga la fiesta. Puede ser un buen momento para ver uno de los efebos de bronce romano más bonitos del mundo o la tumba de la esclava que se convirtió en señora de la Bética romana además de otras muchas piezas interesantes en el Museo Ciudad de Antequera