Emi Schobert, nueva Estrella Michelin en Málaga con Blossom: "Yo no trabajo con recetas, las respeto, pero trabajo con técnica, con método"

Cuando escuchas hablar a Emiliano Schobert, el chef argentino que ha ganado la nueva Estrella Michelin para la provincia de Málaga con su restaurante Blossom, entiendes cómo es posible que este pequeño rincón gastronómico de apenas 30 metros cuadrados haya conseguido enamorar y encandilar a los jueces de la guía en tan poco tiempo. Un hombre metódico, de ensayo y error, de detalles, pero sobre todo de técnica, algo en lo que insiste para sostener el éxito de lo que considera una apuesta de riesgo, su 'pequeño Blossom', capaz de florecer hasta brillar como una estrella.

"Lo que se siente es que vamos a tener una visibilidad increíble. A mí me alegra porque se va a poder ver nuestro trabajo de una forma masiva", responde Emiliano al otro lado del teléfono, tras la resaca emocional y un pequeño viaje desde Murcia, donde recogió la Estrella Michelin: "Éramos un restaurante poco conocido en Málaga, el pequeño Blossom. Poder mostrar lo que hacemos, en lo que estamos viviendo, me pone muy contento Es el momento de cuidar y proteger este reconocimiento de cara al 2026. Se siente mucha responsabilidad, ganar una Estrella es tener una gran responsabilidad. Haremos de esta responsabilidad un desafío, para seguir creciendo, seguir haciendo hoy el mismo menú, el mismo que va a estar en el punto de mira de muchos".

Responsabilidad suya y que extiende a un equipo de trabajo en Blossom que está formado por seis cocineros y tres camareros, a los que suma a "mi esposa Lucía, más mi cuñado Francisco" y un equipo de comunicación siempre atento. En Blossom, un pequeño restaurante en la siempre vivaz calle Strachan del centro de Málaga, se sirven a diario unos 30 y 35 cubiertos al día, cuando tiempo atrás este número era mucho mayor, un cambio obligado que transicionó de la carta al menú degustación y que ha dado como resultado el mayor reconocimiento gastronómico en el mundo, la Estrella Michelin.

Uno de los platos de Blossom. / GOMA

En Blossom "hemos encontrado un buen equilibrio", destaca Emiliano, que recalca que se trata de un restaurante con "un espacio muy pequeño, donde sabemos cuántos cubiertos podemos ofrecer" y habla de desafío, aunque siempre con método: "Aquí nada es al azar".

Y es que Blossom, cuando nació allá por 2019 y comenzó a florecer estaba pensado como una cafetería, transicionó hacia gastrobar y ahora es uno de los restaurantes de referencia en Málaga, alta cocina. Cuenta Emi Schobert que, a raíz del reconocimiento de la Guía Michelin previo, con el Bib Gourmand, comenzaron la toma decisiones que les ha llevado hasta la cima gastronómica.

Pases de Blossom. / GOMA

"Fue una suma de decisiones arriesgadas", explica el chef argentino, que pasó de servir 1600 cubiertos en junio de 2023 a solo 400 en junio de 2024 una vez que instauró el menú degustación en Blossom: "Decidimos tomar este camino, hacer lo que hacemos hoy, desarrollar un espacio que tenga características únicas. Hace ocho meses dejamos atrás el pasado y apostamos por la alta cocina, estábamos convencidos que podíamos hacer más. El menú nos dio la posibilidad de desarrollar procesos más precisos. Dedicarle más tiempo a pensarlo todo, trabajar mejor. El espíritu pasó a ser otro y este fue el resultado. Una decisión arriesgada, porque comercialmente podría no funcionar, que sorprenda, que la gente se vaya enamorada de Blossom, por sucalidad y técnica".

"Es un menú largo, donde el comensal está dos horas y media", cuenta sobre el menú degustación largo, con 16 pases que define como "una obra, somos un equipo que trabajamos mucho, toda la previa, con mucha cabeza". Sobre la cocina de Blossom destaca más que un estilo, "profesionalismo", así es el espíruto de Emiliano Schobert y su equipo: "Es una cocina que fusiona mi historia, mis herencias, de abuelos alemanes, suecos, españoles e italianos. Una cocina que se anima a fusionar un poco de Latinoamérica y Europa. Pero sobre todo la cocina de Blossom es una cocina que sorprende por la calidad técnica que tiene. Creo que trabajamos mucho sobre la calidad técnica. Es algo que se respira. Somos muy profesionales. No puedo definirla en algún sabor, pero todo lo que sucede en Blossom es porque estoy seguro de que funciona. Yo no trabajo con recetas, las respeto, pero trabajo con técnica, con método, evaluar cada receta pero lo importante es entender el porqué y cómo lo vamos a hacer. Probar, probar y probar, siempre".

Pases de Blossom. / GOMA

A día de hoy, si tuviera que elegir uno de sus pases, el chef argentino reconoce que el de vieira (con foie, boniato y almendras) es el que más paladares ha conquistado hasta el momento, ese pase que suele cambiar el gesto de los comensales, que se recrean en el sabor, textura y placer que sienten con ella, aunque afirma que en un "menú largo tienes que buscar equilibrio. Un menú largo tiene que ser correcto, pero siempre aparece algo como esta vieira".

La historia de Emiliano Schobert antes de Blossom es curiosa. Maestro de escuela, su paternidad precoz le hizo dirigirse a la cocina, a los fogones, donde comenzó a estudiar a la vez que practicaba en diferentes cocinas de Argentina. En 2007 monta junto a su mujer, Lucía, un proyecto llamado El Obrador, una escuela de cocina que aún mantienen y con el que formaron a muchos jóvenes.

Pases de Blossom. / GOMA

"Era un cocinero que enseñaba, muy inquieto y me dediqué a las competencias de cocinero. Representé dos años a Argentina en un mundial de cocina, en Lyon, 2014 y 2019. Investigué y desarrollé mucha cocina. No para dar de comer, sino para encontrar la mejor versión de cada preparación", recuerda el chef 'estrellado' , que reconoce que aquello le dio "una visión particular de cómo poder transformar cada alimento".

Pero fue tras esto, en viaje familiar en el que recorrieron países como Francia e Italia, en una parada en Málaga, donde tuvo un flechazo de "amor a primera vista". "Automáticamente dijimos 'nos vamos a quedar'", recuerda Schobert, que fue ahí donde dieron forma a este proyecto llamado Blossom, que superó el Covid-19, se transformó y floreció en un restaurante que hoy se codea con las grandes cocinas de toda España desde el centro de Málaga, en calle Strachan, donde siente agradecimiento por las oportunidades de crecimiento que le ha brindado una ciudad como Málaga, de la que reconoce estar, como familia, "enamorados".