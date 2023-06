Incluyen a cuatro ensaladillas rusas de restaurantes de Málaga entre las mejores de España

Llega el veranito y hay platos que apetecen más que otros cuando te sientas en cualquier restaurante. Sin lugar a dudas, uno de los grandes éxitos del verano pasa por la ensaladilla rusa, una de las grandes tapas a la que raramente se le dice que no. En Málaga, por suerte, contamos con un buen número de grandes referentes que no pasan por alto a nivel nacional. Tanto es así que la revista Condé Nast Traveler ha puesto el foco en "las mejores ensaladillas rusas de España" y no han pasado por alto cuatro restaurantes de Málaga donde encontrar de esas que llamamos indispensables.

"El sur es sin duda, uno de los bastiones de este plato", destacan desde la revista que la primera de nuestra provincia que menciona es la que concibió Dani Carnero en La Cosmopolita, una revisión de la clásica receta de este chef que ya cuenta con una Estrella Michelin en Kaleja. "Una de las mejores la encontramos en Málaga, en La Cosmopolita, el bar más disfrutón del cocinero Dani Carnero", donde dicen que puedes encontrar una receta basada en "patata, zanahoria, huevo duro, mahonesa casera y ese toque que la hace diferente, lascas de jamón ibérico por encima para desmarcarse de los que la terminan con sabor a mar por estos lares".

Siguiente paso, cómo no, otro referente de la alta cocina malagueña. Mencionan también a Dani García y la ensaladilla rusa que puedes encontrar en algunos de sus restaurantes como es Lobito de Mar: "En sus restaurantes tanto de Marbella, como de Madrid, la ensaladilla forma parte de la carta y lo hace con pequeños añadidos. La de Lobito de Mar se puede pedir con anguila ahumada y piparra o de gambas".

Desde Condé Nast Traveler no son ajenos al potencial de Málaga por los premios que han recibidos nuestros cocineros y restaurantes en lo que a ensaladillas rusa se refiere. "Un pequeño restaurante situado frente al mar en la Caleta de Vélez (Málaga) era otro de los galardonados", recuerdan sobre el Campeonato Nacional de Ensaladillas que ganó Chin Chin Puerto en 2019 con una ensaladilla que quita el sentido y lleva la firma de Lourdes Villalobos y Belén Abad. "La particularidad de su receta es que a una base de patatas de Sanlúcar, zanahoria y cebolla, añaden coloraíllos, un camarón que suele ser casi de descarte y que aquí aporta muchísimo. Las cabezas confitadas, las utilizan para elaborar la mahonesa dándole un toque de color rojizo que la distingue del resto. El toque final de esta ensaladilla de premio, es que la terminan con el cuerpo del marisco por encima", reseñan sobre este manjar.

El último de Málaga que ponen en el foco es la ensaladilla rusa de Tragatá, el últimos restaurante de la provincia que se llevó el primer premio en 2021 por su creatividad. "La suya es golosa, con patata nueva que cuecen dándole el punto clave, ventresca de atún, huevos de caserío y una mahonesa a la que añaden un toque de pimienta negra y mostaza. Con los ingredientes bien prensados, coronan con esta mahonesa, el huevo picado y un toque que aporta un puntito ácido fantástico, una piparra", explican sobre la rondeña ensaladilla de Benito Gómez.