Sí has llegado hasta aquí preguntándote qué hacer en Málaga este domingo 25 de diciembre, día de Navidad (things to do in Málaga, para turistas) estás en el lugar indicado. La agenda cultural, pese al día de festivas, ofrece algunas opciones para amenizar la tarde con propuestas de todo tipo, como musicales o cine. Amenizar el almuerzo en algún mesón de la capital o hacer una escapada a rincones como El Acebuchal, otras opciones.

Agenda cultural del domingo 25 de diciembre

Espectáculo de luces de Calle Larios. ¿Eres de esos malagueños que aún no han disfrutado del espectáculo de luces de calle Larios y sus ángeles celestiales? No hay mejor día que este domingo 25 de diciembre para contemplarlo, posiblemente con un menor volumen de gente que otros fines de semana. Los pases del espectáculo mantienen el mismo horario, serán a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, mientras suenan canciones tan clásicas como Carol of the bells y Jingle bells.

Video mapping en la Catedral. Si vas con tiempo por el centro de Málaga y aprovechas para ver las luces, recomendamos que cuadres bien las horas y aproveches también para ver el espectáculo de video mapping que se proyecta sobre la fachada de la Catedral de Málaga, sobre La Manquita. Es tecnología láser con la que se proyecta un espectáculo visual arquitectónico con infografías en 2D y 3D. Los pases, al igual que el show de calle Larios, son a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, de ahí que se deba cuadrar para ver ambos.

Autocine Málaga. Del 23 al 5 de enero se proyecta en el Autocine Málaga Cesur FP la película El Gato con Botas: el último deseo, una oportunidad también para disfrutar de Navilandia, el espacio que han adaptado por estas fechas con motivos navideños y actividades para los más pequeños como talleres infantiles, pintacaras para los peques, entrega de cartas al paje real, villancicos, dulces navideños... Las entradas para el cine, a 6,50, aunque hay descuentos para ciertos segmentos de la población.

Godspell. Van quedando cada vez menos oportunidades para poder contemplar el musical Godspell en el Teatro del Soho. A principios de enero son los últimos pases y este domingo 25 de diciembre hay uno desde las 18:00 horas para aquellos que aún no han tenido el placer de disfrutarlo o para aquellos que desean repetir y vivir de nuevo la experiencia que han preparado Antonio Banderas y Emilio Aragón de la mano con un reparto con caras reconocibles como Roko o Angy Fernández. Las entradas, entre 24 y 64 euros, según zona y sector.

Las luces del Botánico. El Jardín Botánico-Histórico La Concepción de Málaga se transforma durante toda la Navidad en Stela, el viaje de la Estrella de Oriente. Este domingo está abierto al público para disfrutar de este recorrido de 2,2 kilómetros de longitud y más de 20 instalaciones lumínicas que transportan a lugares como Persia, Babilonia o Belén. Las entradas, entre 12 y 14 euros por persona.

Día de Jeva. Este 25 de diciembre será muy especial en la Ermita de Jeva, en Antequera, día que se congregan allí vecinos de las pedanías de Antequera como La Higuera, Villanueva de la Concepción y La Joya, entre otras, para venerar a la Virgen de la Purificación. Es una fiesta que arranca con un repique de campanas, que da paso al tradicional choque de pandas de verdiales y a la entrada de éstas a la ermita. Después se degustan productos típicos como mantecados, café, tragos de aguardiente y buñuelos. Al mediodía hay un concurso de coplillas que cierra la jornada festiva en la Ermita de Jeva.