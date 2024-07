Málaga Hoy te invita a Love the 90's

Love The 90's Marbella 2024

Tras el éxito del año pasado en el que más de 130.000 personas disfrutaron de la música de la década de los noventa, este año el fenómeno musical repite gira y aterriza el próximo 27 de julio en el recinto Oasis Marbella Fest.

Vuelve a bailar y disfrutar en directo de los hits más famosos de los 90 interpretado por los artistas originales.

No te pierdas en concierto a Unlimited, Jenny from Ace of Base, Corona, Viceversa, Jerry Daley o Sensity World entre muchos más artistas.

Love the 90s concierto

Un show que no te dejará indiferente con su rtimo non stop, un escenario espectacular que contará con proyecciones que harán viajar a los asistentes en el tiempo, la animación corre a cuenta del dúo de Djs Jumper Brothers y Fernandisco será el maestro de ceremonias.

