Como malagueño, estas son las cosas que no haría en la Feria de Málaga

La Feria de Málaga es posiblemente el gran acontecimiento del año en la ciudad. Es el evento cultural y festivo más importante y que atrae no sólo a malagueños de todos los rincones de la provincia, sino también a un buen número de peronas de otras provincias de España, incluso a mucho turista extranjero curioso por cómo se vive la Feria de Málaga. Pero como malagueño, éste que escribe, que ha guerreado duranrte años con esta casi semana y media de 'Feria de Día' y 'Feria de Noche', aquí van algunos consejos de lo que NO debes hacer durante la Feria de Málaga.

Uno de los elementos que más identifican a la Feria de Málaga es el Cartojal. El vino dulce por antonomasía de la Feria es un arma de doble filo que, si es la primra vez que pruebas, debes saber que es 'pequeñito pero matón'. Es habitual, sobre todo en la Feria de Día en el centro de Málaga, encontrar muchos puestos que lo venden bien fresquito. Eso entra como el agua fría de la nevera cuando llegas a casa tras media hora de caminata en un día de terrá, y ya te digo yo que una botella de las pequeñas es suficiente para, en un corto lapso de tiempo, entrar de lleno en ese estado de embriaguez del que no hay marcha atrás. Precaución y cabeza, con éste y con el rebujito...

Otra cosa que no haría es creer que la Feria de Día es en el centro de Málaga y la Fería de Noche en el Real. De un tiempo a esta parte, la zona del Real, lo conocido como el Recinto Ferial, es una opción tan buena como el centro de Málaga durante el día, con multitud de casetas que ofrecen degustación de diferentes platos, desde arroz a callos, pasando por berzas o migas, todo gratis tras esperar las habituales colas... También es típico que relaciones públicas regalen alguna consumición de tinto o cerveza en esta u otra caseta, y es una gran opción ir intercalándolas de consumusión en consumición 'por la patilla'...

Otra cosa que no haría sería no tener bien localizado la amplia programación de conciertos de la Feria de Málaga. Tanto en el centro de Málaga como en el Real hay numerosas actuaciones y conciertos de artistas de todo tipo y es recomendable saber quién actúa cada día para no perderte ninguno, desde Chenoa a Carlos Baute, pasando por José Mercé. Hay tiempo para todo en esta larga Feria...

Ir a la Feria de Málaga y no echar una noche por su zona de atracciones, de cacharritos como los llamamos los malagueños. "Vamos a los cacharritos" será una de esas frases que escuchas más de una vez durante tu periplo por la Feria. Hay atracciones de todos los gustos, colores, velocidades y vértigo, por lo que tómate tu tiempo para decidir. También son muchos los puestos de feriantes donde puedes jugarte unos euros, poner a prueba tu habilidad y ganar ese peluche que ha llamado tu atención...

Y un último consejo, por muy buena que te parezca ésta u esta otra caseta, no hagas una cola interminable de más de media hora. En el Real hay una gran cantidad de casetas, todas con buena música, precios competitivos e incluso aire acondicionado para los días más calurosos, evitar las más masificadas y aglomeraciones que impidan bailar y disfrutar sin tropezar o golpear con alguien, ya te digo yo que no merece la pena...